Сравнительный график продуктовых корзин, подготовленный журналистами Postimees, показывает, что в более дешевых магазинах цены за месяц выросли, в то время как в более дорогих – снизились. Также был выявлен новый неожиданный лидер по дороговизне.
График ⟩ В октябре в дешевых магазинах снова выросли цены на продукты
Больше всего цены в дешевых магазинах выросли за счет молочных продуктов. Самый заметный скачок наблюдался в цене за литр молока в пакете. Еще месяц назад литр такого молока в Prisma продавался за 59 центов, а сейчас в самых дешевых магазинах литр стоит уже 75 центов, а в Selver – целых 89 центов.
Фрукты и овощи стоят меньше всего в Maxima. При этом разница с самым дорогим в этом сегменте магазином Rimi составляет 2,68 евро. Среди дешевых сетей идет напряженная борьба за самую доступную продуктовую корзину. В этот раз, как и месяц назад, победила сеть Lidl. За ней следуют Maxima, Prisma и Grossi. Разница между ними невелика: например, Lidl и Maxima разделяет 1,43 евро.
Вилка между самой дешевой и самой дорогой продуктовыми корзинами в этот раз составила 12,62 евро. Самой дорогой сетью в этот раз стал не Selver и даже не Rimi, а Coop, где за выбранную журналистами Postimees продуктовую корзину пришлось выложить 73,02 евро. Месяц назад набор этих же продуктов стоил в Coop 69,65 евро.
Неизменно дорогой Selver по дороговизне сейчас опустился на третье место. Между магазинами Coop и Selver теперь красуется Rimi.
Продуктовая корзина в Selver за месяц заметно подешевела. Если в начале октября набор продуктов, выбранный Postimees, стоил 73,40 евро, то сейчас – 68,74 евро. Далее сравнение цен на продукты в обычных и интернет-магазинах показало, что они сравнялись, и только в Prisma разрыв увеличился. По крайней мере, это было зафиксировано в четверг, 3 ноября, в 6:26 утра.
При заказе через сайт Prisma набор продуктов, входящих в корзину, можно было в это время купить почти на пять евро дешевле: за 57,51 вместо 62,15. В Maxima и в Barbora цены были примерно одинаковыми, интернет-магазин Rimi на пару евро дешевле, чем обычный, а в магазинах сети Selver разница составила меньше евро.
В продуктовую корзину, собранную Postimees, входят самые дешевые на момент покупки продукты из определенного списка. Если самого дешевого товара не оказывалось, тогда брался следующий за ним по цене. Сравнение цен в интернет-магазинах проходит на основании показателей, зафиксированных в определенное время. Более поздние изменения, например суточные скидки, в расчет уже не берутся.