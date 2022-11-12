График ⟩ В октябре в дешевых магазинах снова выросли цены на продукты

Больше всего цены в дешевых магазинах выросли за счет молочных продуктов. Самый заметный скачок наблюдался в цене за литр молока в пакете. Еще месяц назад литр такого молока в Prisma продавался за 59 центов, а сейчас в самых дешевых магазинах литр стоит уже 75 центов, а в Selver – целых 89 центов.

Фрукты и овощи стоят меньше всего в Maxima. При этом разница с самым дорогим в этом сегменте магазином Rimi составляет 2,68 евро. Среди дешевых сетей идет напряженная борьба за самую доступную продуктовую корзину. В этот раз, как и месяц назад, победила сеть Lidl. За ней следуют Maxima, Prisma и Grossi. Разница между ними невелика: например, Lidl и Maxima разделяет 1,43 евро.

Вилка между самой дешевой и самой дорогой продуктовыми корзинами в этот раз составила 12,62 евро. Самой дорогой сетью в этот раз стал не Selver и даже не Rimi, а Coop, где за выбранную журналистами Postimees продуктовую корзину пришлось выложить 73,02 евро. Месяц назад набор этих же продуктов стоил в Coop 69,65 евро.

Неизменно дорогой Selver по дороговизне сейчас опустился на третье место. Между магазинами Coop и Selver теперь красуется Rimi.

Фото: ПМ