С окон здания, где раньше находился ресторан, удаляют наклейки с упоминанием Ossu Burger.

Работники ставшего относительно популярным в Тарту ресторана Ossu Burger, где предлагались гамбургеры ручной работы, недавно были неприятно удивлены, когда собственник заведения объявил, что решил закрыть бизнес. Помимо потери работы как минимум двое поваров также остались без зарплаты, поэтому дело дошло до суда .

По словам сотрудников, собственник так быстро вывез из ресторана все оборудование, что даже не попрощался со своими подчиненными и не расторг с ними трудовые договоры.