Работники ставшего относительно популярным в Тарту ресторана Ossu Burger, где предлагались гамбургеры ручной работы, недавно были неприятно удивлены, когда собственник заведения объявил, что решил закрыть бизнес. Помимо потери работы как минимум двое поваров также остались без зарплаты, поэтому дело дошло до суда.
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Популярный ресторан закрылся внезапно: собственник исчез, а работники остались без средств к существованию
Популярный ресторан закрылся внезапно: собственник исчез, а работники остались без средств к существованию
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