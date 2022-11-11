Кого объединят и кто потеряет работу? Правительство планирует продать ряд госкомпаний

Эстонскому государству принадлежит ряд компаний во главе с Eesti Energia и Таллиннским аэропортом, и время от времени в обществе возникает ропот о том, не следует ли их приватизировать. Последние крупные приватизации были проведены, когда акции Enefit Green и Tallinna Sadam были выведены на биржу или когда компания Verston выкупила государственное предприятие Eesti Teed. Однако на этом планы продаж чиновников не ограничиваются, оказывается, в настоящее время планируется продажа десятка компаний. Забегая вперед можно сказать, что такие события в государственном секторе не происходят в одночасье.