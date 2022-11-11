Раз в год эстонских министерствах происходит следующее: Министерство экономики и коммуникаций (МЭК) направляет министру финансов послание, в котором сообщается, какие из их государственных компаний могут быть полностью проданы.
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Кого объединят и кто потеряет работу? Правительство планирует продать ряд госкомпаний
Кого объединят и кто потеряет работу? Правительство планирует продать ряд госкомпаний
Эстонскому государству принадлежит ряд компаний во главе с Eesti Energia и Таллиннским аэропортом, и время от времени в обществе возникает ропот о том, не следует ли их приватизировать. Последние крупные приватизации были проведены, когда акции Enefit Green и Tallinna Sadam были выведены на биржу или когда компания Verston выкупила государственное предприятие Eesti Teed. Однако на этом планы продаж чиновников не ограничиваются, оказывается, в настоящее время планируется продажа десятка компаний. Забегая вперед можно сказать, что такие события в государственном секторе не происходят в одночасье.