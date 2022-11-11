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Кого объединят и кто потеряет работу? Правительство планирует продать ряд госкомпаний

Лийна Лакс
Кого объединят и кто потеряет работу? Правительство планирует продать ряд госкомпаний
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Тапаское депо Operail
Тапаское депо Operail Фото: Marianne Loorents

Раз в год эстонских министерствах происходит следующее: Министерство экономики и коммуникаций (МЭК) направляет министру финансов послание, в котором сообщается, какие из их государственных компаний могут быть полностью проданы.

Эстонскому государству принадлежит ряд компаний во главе с Eesti Energia и Таллиннским аэропортом, и время от времени в обществе возникает ропот о том, не следует ли их приватизировать. Последние крупные приватизации были проведены, когда акции Enefit Green и Tallinna Sadam были выведены на биржу или когда компания Verston выкупила государственное предприятие Eesti Teed. Однако на этом планы продаж чиновников не ограничиваются, оказывается, в настоящее время планируется продажа десятка компаний. Забегая вперед можно сказать, что такие события в государственном секторе не происходят в одночасье.

Ранее говорилось о том, что компания Elektrilevi (руководитель Михкель Хярм) может быть выведена на биржу, теперь, согласно новому отчету, одним из возможных сценариев является вариант, при котором принадлежащие Elering (руководитель Таави Вескимяги) сети 110 кВ и части сетей с более низким напряжением будут объединены с Elektrilevi, чтобы максимизировать возможную (частичную) стоимость Elektrilevi в случае продажи.

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