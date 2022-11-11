Хотя Эстония хочет видеть себя в первую очередь страной стартапов занятых передовыми информационными технологиями, на самом деле среди наших крупных предприятий до сих пор много компаний, которые занимаются транзитом и оптовой продажей нефти и другого сырья.
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Русский бизнес представлен среди крупных эстонских компаний
Русский бизнес представлен среди крупных эстонских компаний
Исходя из этого можно предположить, что доля российского капитала в наших крупных компаниях также относительно велика. К счастью, это не так. Из ста компаний с большим оборотом только у двух компаний совладельцами являются резидентами России.
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