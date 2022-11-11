Эстонские теннисисты получили внушительные премии

«Исторически теннис являлся одним из флагманов эстонского спорта, и мы рады видеть, как молодое поколение держит планку и стремится к вершинам. Это показывают недавние достижения Грете и Георга – оба они на прошедшем в конце лета Молодежном чемпионате сумели взойти на пьедестал, показав достойные результаты. Мы убеждены, что это только начало, желаем им дальнейших успехов в свершениях, продолжим их поддерживать и болеть за них», – сказал председатель правления Summus Capital Борис Скворцов.