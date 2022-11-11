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Эстонские теннисисты получили внушительные премии

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Эстонские теннисисты получили внушительные премии
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Председатель правления Summus Capital Ааво Коппель, теннисисты Грете Гулль и Георг Страш, а также генеральный секретарь Эстонского теннисного союза Аллар Хинт.
Председатель правления Summus Capital Ааво Коппель, теннисисты Грете Гулль и Георг Страш, а также генеральный секретарь Эстонского теннисного союза Аллар Хинт. Фото: Foto: Karl Toomsoo

Серебряные медалисты Молодежного чемпионата Эстонии по теннису – Грете Гулль и Георг Страш – получили премии Summus Capital в размере 2000 евро. Вручение премий состоялось 10 ноября в рамках торжественной церемонии награждения 2022 года в теннисе.

«Исторически теннис являлся одним из флагманов эстонского спорта, и мы рады видеть, как молодое поколение держит планку и стремится к вершинам. Это показывают недавние достижения Грете и Георга – оба они на прошедшем в конце лета Молодежном чемпионате сумели взойти на пьедестал, показав достойные результаты. Мы убеждены, что это только начало, желаем им дальнейших успехов в свершениях, продолжим их поддерживать и болеть за них», – сказал председатель правления Summus Capital Борис Скворцов.

«Поддержка частного сектора и его вера в эстонский теннис – это то, что помогает молодым спортсменам двигаться вперед, к новым достижениям. Мы благодарны Summus Capital за поддержку и с гордостью продолжаем наше сотрудничество», – прокомментировал генеральный секретарь Эстонского теннисного союза Аллар Хинт.

В прошлом октябре Эстонский теннисный союз и балтийское предприятие недвижимости Summus Capital подписали договор, согласно которому в ближайшие годы Summus Capital будет систематически поддерживать эстонский молодежный теннис.

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