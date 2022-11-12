Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

ТАЛЛИНН

Детский спектакль «Щелкунчик»

● 16 ноября в 11:00 , Русский театр (площадь Вабадузе, 5)

Повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» была впервые опубликована в 1816 году и остается одной из самых знаменитых сказок мира. Главная героиня, добрая девочка Мари, получает на Рождество подарок – деревянную куклу Щелкунчик. Девочка чувствует, что за этой игрушкой кроется тайна. Мечтая разгадать ее, она отправляется в волшебный мир, где реальность и фантазия переплетаются. Чудеса случаются там, где в них верят всем сердцем. Русский театр приглашает детей и взрослых прийти на спектакль «Щелкунчик» и вместе с его создателями поверить в чудо.

Спектакль «Хор Харона»

● 16 ноября в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)

Двадцатипятилетняя Настенька – бывший вундеркинд. Она живет с сестрой и ее мужем, которые любят и балуют Настеньку. Но она все равно глубоко несчастна. Потому что она не оправдала собственных надежд и не стала звездой сцены. Она работает в оперном театре и поет в хоре. Единственная ее отдушина – манипуляции людьми, игры в «роковые страсти». Но что такие игры могут завести их инициатора слишком далеко, героиня поймет только в финале...

Концерт группы «Нэнси»

Группа «Нэнси». Фото: Афиша

● 18 ноября в 19:00, концертный дом Alexela (бульвар Эстония, 9)