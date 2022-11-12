Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 11 по 18 ноября.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Детский спектакль «Щелкунчик»
● 16 ноября в 11:00 , Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» была впервые опубликована в 1816 году и остается одной из самых знаменитых сказок мира. Главная героиня, добрая девочка Мари, получает на Рождество подарок – деревянную куклу Щелкунчик. Девочка чувствует, что за этой игрушкой кроется тайна. Мечтая разгадать ее, она отправляется в волшебный мир, где реальность и фантазия переплетаются. Чудеса случаются там, где в них верят всем сердцем. Русский театр приглашает детей и взрослых прийти на спектакль «Щелкунчик» и вместе с его создателями поверить в чудо.
Спектакль «Хор Харона»
● 16 ноября в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Двадцатипятилетняя Настенька – бывший вундеркинд. Она живет с сестрой и ее мужем, которые любят и балуют Настеньку. Но она все равно глубоко несчастна. Потому что она не оправдала собственных надежд и не стала звездой сцены. Она работает в оперном театре и поет в хоре. Единственная ее отдушина – манипуляции людьми, игры в «роковые страсти». Но что такие игры могут завести их инициатора слишком далеко, героиня поймет только в финале...
Концерт группы «Нэнси»
● 18 ноября в 19:00, концертный дом Alexela (бульвар Эстония, 9)
После долгого перерыва группа «Нэнси», гремевшая в 1990-е, приедет в Таллинн и выступит на сцене Концертного зала Alexela. Публика услышит издавна полюбившиеся хиты «Отель», «Чистый лист», «Дым сигарет с ментолом», «Черный кадиллак», «Ах, туман-туман» и многие другие, ушедшие в народ и ставшие культовыми. Тексты песен поклонники эстрадного шансона знают наизусть, поэтому выступления «Нэнси» – это всегда взрыв ностальгических переживаний.
Спектакль «Маяковский. ЛЮБ.лю»
● 18 ноября в 19:00, Русский молодежный театр (Калевипоя, 10)
«Будет любовь или нет? Какая – большая или крошечная?» – эти вопросы из поэмы «Облако в штанах» Владимир Маяковский много раз в жизни задавал себе всерьез. Его романы развивались стремительно, одни длились пару месяцев, другие – более десяти лет. Любовная лирика – яркая страница в поэтической жизни Маяковского. Поэт считал, что писать можно лишь о том, что пережил сам. Именно поэтому все его произведения во многом автобиографичны. За внешней грубостью лирического героя Маяковского скрывается ранимая и нежная душа. «Бабочка поэтиного сердца», которая перелетает в спектакле от одной легендарной героини к другой.
Концерт Zivert
● 18 ноября в 19:00, ледовый холл Тондираба (Варраку, 14)
Хотя звезда Юлии Зиверт загорелась не так давно на небосклоне шоу-бизнеса, она успела завоевать любовь слушателей и обрести широкую популярность. Нельзя усомниться в том, что артистка все делает правильно. Ее успех объясняется грамотным балансом обычности и пикантности, а также сильной личностью, которая просвечивает за сценическим обликом. Поклонники знают – Zivert не зря предпочла оставить профессию стюардессы ради сцены, ведь такие песни, как Life, Wake Up или «Три дня любви», из памяти не стираются!
ИДА-ВИРУМАА
Песенный и танцевальный концерт
● 13 ноября в 15:00, дом культуры Rugodiv (А. Пушкина, 8, Нарва)
В это воскресенье всех нарвитян приглашают на концерт таллиннских фольклорных ансамблей «Златые горы», «Былица» и танцевальной студии «Грация». Вход для всех свободный.
Спектакль «100% Нарва»
● с 18 по 20 ноября, театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)
Постановка всемирно известной театральной компании Rimini Protokoll «100% Нарва» – это больше чем спектакль. Это отражение Нарвы, чью историю не редактирует авторский взгляд постановщика. Это прямая речь среднестатистического жителя города. На сцене 100 нарвитян – и они отражают демографию городского сообщества: по возрасту, полу, гражданству и языку. За обезличенной статистикой скрываются живые люди со своими пристрастиями, жизненными историями, взглядами и планами. Официальные опросы дают стандартную картину. И только сами жители скажут, какой дом они считают самым красивым в городе, много ли среди нарвитян кошатников и ради чего они могли бы оставить любимую Нарву.
Концерт «Музыка любви»
● 18 ноября в 18:00, дом культуры Rugodiv (А. Пушкина, 8, Нарва)
В исполнении Алексея Бляхина прозвучат песни и романсы на стихи поэтов серебряного века: Игоря Северянина, Анны Ахматовой, Mарины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Сергея Есенина, Александра Вертинского, а также арии из опер Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова.