Кража в Ласнамяэ ⟩ Женщина узнала в находящемся в розыске воре своего любовника и сама привела его в полицию

В начале ноября полиция объявила в розыск подозревающегося в совершении преступления, его фото было разослано в СМИ, чтобы с помощью сограждан установить его личность.

Вместо сообщений от рядовых граждан, лучшим помощником для полиции стала спутница жизни подозреваемого, которая на следующий день после появления сообщения в СМИ отправилась в отделение полиции вместе с подозреваемым и передала его полицейским. Теперь, помимо допроса дома, ему также предстояло ответить сотрудникам полиции, для чего нужно было совершать кражу в торговом центре.