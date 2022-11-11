Мужчина, который 24 октября вместе со своим приятелем совершил кражу в торговом центре Мустакиви в Ласнамяэ, скрывался от полиции, пока спутница жизни сама не привела его в отделение полиции.
Кража в Ласнамяэ ⟩ Женщина узнала в находящемся в розыске воре своего любовника и сама привела его в полицию
Женщина узнала в находящемся в розыске воре своего любовника и сама привела его в полицию
В начале ноября полиция объявила в розыск подозревающегося в совершении преступления, его фото было разослано в СМИ, чтобы с помощью сограждан установить его личность.
Вместо сообщений от рядовых граждан, лучшим помощником для полиции стала спутница жизни подозреваемого, которая на следующий день после появления сообщения в СМИ отправилась в отделение полиции вместе с подозреваемым и передала его полицейским. Теперь, помимо допроса дома, ему также предстояло ответить сотрудникам полиции, для чего нужно было совершать кражу в торговом центре.
О необычном случае в соцсетях рассказал глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. «Быстрая и четкая работа. Спасибо!» – написал Тамбре.