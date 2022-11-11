Фото ⟩ Масштабная спецоперация: полиция вновь открыла охоту на автоугонщика и прочесывает лес

Рано утром в полицию поступило сообщение, что ночью в поселке Лаагри в Харьюмаа был угнан автомобиль Toyota Land Cruiser. Около восьми часов утра машину нашли в кювете в Вильяндимаа.

Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что полиция немедленно развернула операцию по поимке угонщика. «По полученной нами информации были основания полагать, что угонщик передвигался в Южной или Западной Эстонии, поэтому мы направили в эти районы больше полицейских патрулей. Через несколько часов нам удалось поймать в городе Пярну человека, подозреваемого в угоне», – сказал Тамбре.

Тамбре добавил, что благодарен всем людям, которые поделились с полицией важной информацией, которая помогла поймать угонщика.

Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.

Угнанный сегодня автомобиль был найден в кювете. Фото: Полиция

Автомобиль нашли утром в Соомаа в деревне Сандра, где по данным регистра народонаселения проживает всего 33 человека, но которая по территории является самой большой деревней в Эстонии. Житель этой деревни, натуралист и метеоролог Индрек Хейн рассказал Sakala, что с утра несколько раз видел проезжающие мимо полицейские машины, но понятия не имел о том, что произошло. «Чужаку негде здесь спрятаться», – сказал Хейн.