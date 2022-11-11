Полицейская операция, которая началась сегодня, 11 ноября, рано утром, завершилась успешно: полицейским удалось поймать в Пярну угонщика, который ночью угнал автомобиль в поселке Лаагри в Харьюмаа.
Фото ⟩ Масштабная спецоперация: полиция вновь открыла охоту на автоугонщика и прочесывает лес
Рано утром в полицию поступило сообщение, что ночью в поселке Лаагри в Харьюмаа был угнан автомобиль Toyota Land Cruiser. Около восьми часов утра машину нашли в кювете в Вильяндимаа.
Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что полиция немедленно развернула операцию по поимке угонщика. «По полученной нами информации были основания полагать, что угонщик передвигался в Южной или Западной Эстонии, поэтому мы направили в эти районы больше полицейских патрулей. Через несколько часов нам удалось поймать в городе Пярну человека, подозреваемого в угоне», – сказал Тамбре.
Тамбре добавил, что благодарен всем людям, которые поделились с полицией важной информацией, которая помогла поймать угонщика.
Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.
Автомобиль нашли утром в Соомаа в деревне Сандра, где по данным регистра народонаселения проживает всего 33 человека, но которая по территории является самой большой деревней в Эстонии. Житель этой деревни, натуралист и метеоролог Индрек Хейн рассказал Sakala, что с утра несколько раз видел проезжающие мимо полицейские машины, но понятия не имел о том, что произошло. «Чужаку негде здесь спрятаться», – сказал Хейн.
Если еще несколько лет назад на дороге Килду-Тырамаа было мало машин, то сейчас, по словам Хейна, она превратилась в магистраль. «Это одна из самых коротких дорог между Вильянди и Пярну», – пояснил он.
Не первый случай
В последний раз полиция в Вильяндимаа преследовала автоугонщика 19 октября, и в ходе масштабных и сложных поисков удалось поймать подозреваемого. На угнанном внедорожнике он проехал около 11 километров по прямой. 36-летний гражданин Литвы прятался от полиции в канаве возле Ыйсу в Вильяндимаа, пока его там не нашла полицейская собака.
19 октября из Вильянди был угнан дорогой автомобиль Toyota Land Cruiser, и на сообщение об угоне отреагировали как местные, так и дальние патрули. Во время погони, начавшейся в три часа ночи, угонщик съехал с главной дороги и свернул на более мелкие дороги, пока не бросил машину в Хирмукюла и не скрылся в лесу.
Первые наводки привели полицейских к озеру Мяэкюла, но там следы исчезли и начался масштабный поиск, в котором участвовали десятки полицейских и который длился более 16 часов. Помимо прочего, полиция обратилась за помощью к местным жителям и проверила все полученные от них сообщения.
За угон суд может приговорить к тюремному заключению до пяти лет, а за участие в преступной группировке – до 12 лет.