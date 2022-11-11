Эстония так и не смогла получить от России деньги на выплату пенсий за третий квартал проживающим здесь российским пенсионерам.
Российские пенсионеры сидят без денег: Эстония рассматривает возможность выплаты пенсий из бюджетных средств
В качестве одного из решений Департамент социального страхования предлагает выплачивать российские пенсии из бюджетных средств Эстонии и использовать российские деньги, застрявшие в белорусском банке, для выплаты денег находящимся в Беларуси эстонским пенсионерам, пишет ERR.
Санкции, введенные против Украины после российского вторжения, препятствуют осуществлению банковских переводов между Эстонией и Россией, что затрудняет выполнение заключенного с Российской Федерацией соглашения о сотрудничестве в области пенсионного страхования и заключенного с Республикой Беларусь соглашения о социальном обеспечении.
Генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу в письме на имя министра финансов, социальных дел и иностранных дел пояснила, что пенсионные выплаты за третий квартал в Эстонию в России трижды срывались. В качестве четвертого варианта Пенсионный фонд России с согласия Министерства социальных дел Эстонии перечислил пенсионные средства в размере 1 052 802,86 евро на расчетный счет Департамента социального страхования в белорусском «Приорбанке». Но попытка Эстонии перевести эту сумму в Swedbank так и не увенчалась успехом.
«В третьем квартале пенсии не получили 4038 человек, проживающих в Эстонии, – сказала Марипуу. – Мы активно пытаемся выяснить, можно ли будет перевести деньги из белорусского банка в Эстонию. Если это невозможно, деньги можно было бы направить на выплату пенсий в Беларуси, а здесь найти средства, чтобы в порядке исключения выплатить российские пенсии за третий квартал 4038 пенсионерам».
Пенсионные деньги за первые два квартала успешно поступили на банковские счета в Эстонии. Эстонские пенсионные деньги за третий квартал также были переведены в Россию.
Марипуу в своем письме отметила, что проблема никуда не денется.
«Следующие переводы должны быть осуществлены в ближайшие недели. Мы не считаем целесообразным использовать белорусский банк для выполнения соглашения о сотрудничестве между Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Пенсии за четвертый квартал должны поступить на счета как в российских так и эстонских банках до 25 ноября. Примерно 4400 человек в России получают пенсию, которую выплачивает Эстония. Общая сумма перечисления составляет около трех миллионов евро», – написала глава Департамента социального страхования.
В ее письме также говорится, что в случае с Беларусью пенсионные деньги за четвертый квартал должны должны быть перечислены до 10 декабря. «Мы использовали «Приорбанк» для выполнения договора с Республикой Беларусь в третьем квартале, потому что они тоже не смогли перечислить пенсионные средства в Эстонию. Нет гарантии, что дальнейшие банковские переводы в Беларусь и Россию будут успешными. Проблемой также является и то, что, согласно договорам, пенсионные средства должны перечисляться в российских и белорусских рублях соответственно», — рассказала Марипуу.
«Мы попросили Министерство социальных дел, Министерство иностранных дел и Министерство финансов дать свою оценку относительно того, какие решения использовать, чтобы Эстония не нарушила свои обязательства по зарубежным договорам», – резюмировала глава Департамента социального страхования.
По данным Департамента социального страхования, во втором квартале 83 процента или 3330 российских пенсионеров также получали эстонскую пенсию. Их средняя пенсия составляла 519 евро. 17 процентов, или 677 человек, получали только российскую пенсию, средний размер которой составляет 79 евро.
Ксения Репсон-Дефорж, советник по коммуникациям Департамента социального страхования, в середине октября пояснила ERR, что начисление пенсии связано не с гражданством, а со стажем работы в той или иной стране.