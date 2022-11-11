Российские пенсионеры сидят без денег: Эстония рассматривает возможность выплаты пенсий из бюджетных средств

Марипуу в своем письме отметила, что проблема никуда не денется.

«Следующие переводы должны быть осуществлены в ближайшие недели. Мы не считаем целесообразным использовать белорусский банк для выполнения соглашения о сотрудничестве между Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Пенсии за четвертый квартал должны поступить на счета как в российских так и эстонских банках до 25 ноября. Примерно 4400 человек в России получают пенсию, которую выплачивает Эстония. Общая сумма перечисления составляет около трех миллионов евро», – написала глава Департамента социального страхования.

В ее письме также говорится, что в случае с Беларусью пенсионные деньги за четвертый квартал должны должны быть перечислены до 10 декабря. «Мы использовали «Приорбанк» для выполнения договора с Республикой Беларусь в третьем квартале, потому что они тоже не смогли перечислить пенсионные средства в Эстонию. Нет гарантии, что дальнейшие банковские переводы в Беларусь и Россию будут успешными. Проблемой также является и то, что, согласно договорам, пенсионные средства должны перечисляться в российских и белорусских рублях соответственно», — рассказала Марипуу.

«Мы попросили Министерство социальных дел, Министерство иностранных дел и Министерство финансов дать свою оценку относительно того, какие решения использовать, чтобы Эстония не нарушила свои обязательства по зарубежным договорам», – резюмировала глава Департамента социального страхования.

По данным Департамента социального страхования, во втором квартале 83 процента или 3330 российских пенсионеров также получали эстонскую пенсию. Их средняя пенсия составляла 519 евро. 17 процентов, или 677 человек, получали только российскую пенсию, средний размер которой составляет 79 евро.