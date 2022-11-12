История ⟩ Карьера «Большого Тылля»: как русский царь стал сначала финским, а потом эстонским богатырем

Из-за северного расположения акваторию Таллиннского порта регулярно сковывало льдом. За период с 1736 по 1914 год в среднем лед вставал 31 января и держался до начала апреля, а в рекордные годы и до середины мая. Все это осложняло навигацию торгового и военного флота, поэтому в конце XIX века было решено заказать для нужд Ревеля ледокол. Инициатива исходила от объединения местных купцов.

Первый ледокол под названием Stadt Reval был заказан на немецкой верфи и прибыл в Эстонию в 1895 году. Он работал в основном на рейде, тогда как в акватории действовал небольшой ледокол-буксир. В некоторые зимы на помощь им приходили ледоколы из Хельсинки и Санкт-Петербурга. Чтобы восполнить эту нехватку, в столице империи было решено заказать для Ревеля ледокол помощнее. Так, в 1914 году в Германии на судоверфи VulcanWerke в Штеттине (сейчас это польский Щецин) был построен корабль «Царь Михаил Федорович». Он потом и станет «Суур Тыллем».

Под красными флагами

Новый корабль прибыл в Таллинн в начале июля 1914 года, а три недели спустя началась Первая мировая война. «Суур Тылль» не принимал непосредственного участия в боях: в его задачу входило обеспечение прохода военных судов через льды на Балтике.