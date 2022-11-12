Сто лет назад, в начале декабря 1922 года, в Таллинн из Хельсинки пришел ледокол «Вяйнямёйнен» (Wäinämöinen). 29 декабря официально зарегистрировали его новое название. Судно стало называться «Суур Тылль» (Suur Tõll), а на мачте подняли сине-черно-белый флаг. Так Эстония обрела свой самый известный корабль, который в наши дни стоит на вечной стоянке в столичной Летной гавани.
История ⟩ Карьера «Большого Тылля»: как русский царь стал сначала финским, а потом эстонским богатырем
Из-за северного расположения акваторию Таллиннского порта регулярно сковывало льдом. За период с 1736 по 1914 год в среднем лед вставал 31 января и держался до начала апреля, а в рекордные годы и до середины мая. Все это осложняло навигацию торгового и военного флота, поэтому в конце XIX века было решено заказать для нужд Ревеля ледокол. Инициатива исходила от объединения местных купцов.
Первый ледокол под названием Stadt Reval был заказан на немецкой верфи и прибыл в Эстонию в 1895 году. Он работал в основном на рейде, тогда как в акватории действовал небольшой ледокол-буксир. В некоторые зимы на помощь им приходили ледоколы из Хельсинки и Санкт-Петербурга. Чтобы восполнить эту нехватку, в столице империи было решено заказать для Ревеля ледокол помощнее. Так, в 1914 году в Германии на судоверфи VulcanWerke в Штеттине (сейчас это польский Щецин) был построен корабль «Царь Михаил Федорович». Он потом и станет «Суур Тыллем».
Под красными флагами
Новый корабль прибыл в Таллинн в начале июля 1914 года, а три недели спустя началась Первая мировая война. «Суур Тылль» не принимал непосредственного участия в боях: в его задачу входило обеспечение прохода военных судов через льды на Балтике.
Весной 1917 года, после февральской революции, судну было присвоено новое имя «Волынец» – в честь Волынского полка, который одним из первых в Петрограде поддержал революцию. 29 марта 1918 года «Волынец» вышел из Хельсинки, взяв на борт 57 рабочих, которых предстояло отвезти на остров Куйвасаари в считаных километрах к югу от финской столицы. Рабочие оказались непростыми: корабль захватила группа финских и эстонских военных, и на мачте подняли финский флаг. Примечательно, что считаные месяцы, с декабря 1917 по май 1918 года, новое финское государство использовало флаг, знакомый нам по современному государственному гербу: на красном фоне лев в короне, с мечом. Из-за красного цвета флаг не вызывал подозрений на расстоянии.
Весной 1918 года судно совершило несколько рейдов между Таллинном и Хельсинки, перевозя немецких солдат и обмундирование. В мае корабль передали Финляндии, где ему присвоили название «Вяйнямёйнен» в честь героя финского эпоса «Калевала». В 1919 году на борту ледокола в Таллинн привезли несколько отрядов финских и датских бойцов, которые приняли участие в Освободительной войне и очень помогли оттеснить большевиков за границы Эстонии. К концу 1919 года представители двух молодых государств – Эстонии и Советской России – сели за стол переговоров в Тарту. И если завершение боевых действий удалось обговорить быстро, то споры по экономическим и имущественным вопросам затянулись. На это дипломаты потратили почти весь январь.
На три не делится
В ходе мирных переговоров в Тарту было достигнуто соглашение, согласно которому все имущество, располагавшееся на территории обоих государств по состоянию на 15 ноября 1917 года, переходит в собственность того или иного государства. Эстонская сторона представила большевикам перечень судов с уточнением их местоположения.
Удалось договориться, что Эстония получает все суда, находившиеся в стране к началу немецкой оккупации 24 февраля 1918 года. Соответствующий перечень из 23 судов был закреплен в качестве приложения к 11-й статье мирного договора. Однако в ходе войны многие корабли оказались за пределами Эстонии, поэтому начался длительный процесс их возвращения дипломатическим путем. Мирные переговоры с РСФСР в Тарту вела не только Эстония, но и Финляндия. Наши северные соседи заключили мир с Советской Россией 14 октября 1920 года. По этому договору финское правительство брало на себя обязательство передать России оставшиеся в Финляндии в 1918 году корабли, включая «Вяйнямёйнен»/«Волынец». Эстония начала требовать корабль себе. Запустился долгий процесс обмена меморандумами и дипломатическими нотами.
Год спустя после заключения Тартуского мира между Эстонией и РСФСР, в феврале 1921 года, в Таллинне встретились министры иностранных дел Эстонии и Финляндии Антс Пийп и Рудольф Холсти, а также советский полпред в Эстонии и будущий нарком иностранных дел Максим Литвинов. Советская сторона выразила согласие с передачей корабля Эстонии, но финны не спешили с реализацией этого решения.
Снова дома
В 1922 году выдалась особенно холодная зима. Ледоколы для Таллиннского порта удалось взять в аренду в Петрограде, но некоторые вышли из строя. Эстонские дипломаты стали вновь требовать «Вяйнямёйнен» у финских коллег.
К лету того же года финны утрясли с большевиками все вопросы, и финский МИД оповестил советский наркомат иностранных дел, что ледокол готов к отправке в Эстонию. На это РСФСР заявила, что корабль нужно передать России. Финляндия опять заморозила процесс, на что Эстония пригрозила обратиться в созданный при Лиге наций международный суд. Ледокол стал предметом более широких споров с Финляндией по другим вопросам.
В Эстонии небезосновательно считали, что Советская Россия пытается рассорить две молодые республики. В итоге 23 ноября министр иностранных дел Антс Пийп встретился с советским наркомом Георгием Чичериным, окончательно уладил вопрос, и 7 декабря ледокол прибыл в Эстонию. Почти два десятилетия спустя, с началом советской оккупации Эстонии «Суур Тылль» вновь переименовали в «Волынец».
Во время Второй мировой войны судно участвовало в эвакуации флота из Таллинна и с финского полуострова Ханко. В послевоенные годы ледокол вернулся в строй и выполнял свои функции до 1985 года, а в 1987 году его приобрел Эстонский морской музей. Впрочем, это уже совсем другая история.