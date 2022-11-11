ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Есть шанс, что 2023 год не будет таким мрачным, как этот

Мы осознаем, что цены по-прежнему растут, но растут медленнее, и это хорошо. В целом новости текущей недели показались скорее радующими, чем «все плохо, как обычно» и «мы все умрем». Вполне допускаем, что имеет место когнитивное искажение.

Это такая психологическая ловушка, когда человек склонен искать везде подтверждения своей точки зрения и отдавать предпочтение такой информации, которая согласуется с его гипотезой. Допустим, все так и есть, положительные новости мы сознательно ищем, но их определенно стало больше, чем было в последние месяцы.

Во-первых, цена на электроэнергию в Эстонии медленно, но все же поползла вниз. Средний счет за электроэнергию для бытовых потребителей Eesti Energia упал на 13% в сравнении с сентябрьским, и тенденция к снижению сохраняется. Сама госкомпания склонна относить это на счет сразу трех факторов: универсальной услуги, падения биржевой цены и компенсаций государства. Падение биржевой цены в этом наборе факторов вдохновляет больше всего.

Кроме того, признаки восстановления былого величия показывают крупнейшие экономики мира – США и Китай. Китай в пятницу ослабил некоторые из своих жестких антиковидных правил, в том числе сократил на два дня карантин и отменил штраф для авиакомпаний за ввоз слишком большого количества инфицированных пассажиров.