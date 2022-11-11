На этой неделе и политические новости, и данные по инфляции в мире были вполне позитивными. Рост цен во многих отраслях оказался значительно ниже ожиданий. Мировой экономике добавляет оптимизма относительный неуспех кандидатов-трампистов на выборах в Конгресс США и вынужденное отступление России из Херсона.
ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Свет в конце тоннеля: инфляция и трампизм в США тормозятся, Китай открывается, Украина берет верх
Мы осознаем, что цены по-прежнему растут, но растут медленнее, и это хорошо. В целом новости текущей недели показались скорее радующими, чем «все плохо, как обычно» и «мы все умрем». Вполне допускаем, что имеет место когнитивное искажение.
Это такая психологическая ловушка, когда человек склонен искать везде подтверждения своей точки зрения и отдавать предпочтение такой информации, которая согласуется с его гипотезой. Допустим, все так и есть, положительные новости мы сознательно ищем, но их определенно стало больше, чем было в последние месяцы.
Во-первых, цена на электроэнергию в Эстонии медленно, но все же поползла вниз. Средний счет за электроэнергию для бытовых потребителей Eesti Energia упал на 13% в сравнении с сентябрьским, и тенденция к снижению сохраняется. Сама госкомпания склонна относить это на счет сразу трех факторов: универсальной услуги, падения биржевой цены и компенсаций государства. Падение биржевой цены в этом наборе факторов вдохновляет больше всего.
Кроме того, признаки восстановления былого величия показывают крупнейшие экономики мира – США и Китай. Китай в пятницу ослабил некоторые из своих жестких антиковидных правил, в том числе сократил на два дня карантин и отменил штраф для авиакомпаний за ввоз слишком большого количества инфицированных пассажиров.
Ослабление правил обрадовало рынки, хотя многие эксперты предупреждали, что меры носят постепенный характер, и до повторного открытия страны еще далеко. Эта новость была воспринята с волнением и настороженностью среди китайских граждан, которым надоели почти три года ограничений и то, что эти ограничения наносят гигантский урон второй экономике мира. «Это маленький шаг в правильном направлении», – сказал о новых правилах Йорг Вуттке, президент Торговой палаты Европейского Союза в Китае.
В-третьих, мировые экономические издания сообщают о снижении инфляции в США. В октябре 2022 года потребительские цены в США (индекс CPI) выросли на 7,7% в годовом измерении, и это минимальный показатель с января 2022 года. Инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 8%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными Trading Economics. Консенсус-прогноз, составленный агентством Bloomberg, предусматривал замедление инфляции до 7,9%.
Темпы роста цен на энергоносители и продукты в США в прошлом месяце тоже замедлились. Из-за того, что октябрьский рост цен оказался ниже ожиданий, радостям не было предела на фондовых рынках. Где-то в четверг случился лучший момент за последние годы: за один день индекс S&P500 вырос на 5,5%, что бывает редко. Как результат, за неделю индекс прибавил 220 пунктов.
Выборы в США тоже порадовали, так как в итоге победила демократия, а не трамписты-изоляционисты, как предрекали многие аналитики. C большой долей вероятности республиканцы не получат контроль в Сенате, а в Палате представителей у них будем небольшой перевес, который нельзя назвать прорывом. США продолжат координировать работу Запада по помощи Украине и будут укреплять НАТО.
Все это плохие новости для Трампа, который, по слухам, собирается баллотироваться на выборы в 2024 году. По мнению аналитиков, позиция Трампа, игравшего ведущую роль в Республиканской партии, будет пересмотрена после выборов. «У Трампа больше нет ветра в парусах», –констатируют они.
Объявленный представителями российской армии в среду отвод войск с правого берега Днепра хоть и не стал неожиданностью для обозревателей, все же является мощным подтверждением наметившейся тенденции на фронте – Украина медленно, но верно освобождает свои территорри, а мораль российских военных и их способность к крупным наступательным операциям неуклонно снижается. Это дает международному сообществу надежду на скорое окончание войны, но пока сложно сказать, оправдается ли она в ближайшей перспективе.
Наш читатель вполне ожидаемо может возразить на это все, что такими темпами до улучшения положения по восстановлению платежеспособности и душевного равновесия нам придется ползти долгие годы. На это мы можем привести два контраргумента.
Темпы восстановления экономики могут значительно ускориться, когда Европа научится жить без российских энергоносителей и освоится в новых условиях, а Украина освободит свои оккупированные территории. Во-вторых, наши читатели частенько сетуют в своих письмах в редакцию на то, что СМИ намеренно сгущают краски и вгоняют людей в стресс. Мы приняли во внимание пожелания и будем стараться находить поводы для радости в окружающем нас мире.