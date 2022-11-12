В начале ноября Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что уходит из политики, покидает пост министра финансов и оставляет свое место в Рийгикогу. Как оказалось, все это для того, чтобы стать представителем Европейской счетной палаты. Покидая политику, она в общей сложности получила около 22 000 евро компенсации, что вызвало жаркие дискуссии в обществе. Считают ли представители эстонских партий такой ход событий справедливым, и стоит ли что-то менять в законодательстве?
Огромные компенсации уходящим из политики: что об этом думают эстонские партии?
Марек Рейнаас, член правления партии «Ээсти 200»
Премьер-министр Кая Каллас обосновала ход событий таким образом, что членство в Европейской счетной палате является для Эстонии важной политической должностью, для которой в коалиционном совете можно найти достойного представителя. Там председатели политических партий решают между собой, кто лучше подходит. Политическая должность требует политических решений, и никакие министры финансов в этом процессе не участвуют.
После этого Кейт Пентус-Розиманнус объявила, что покидает пост министра финансов и политику. Именно для того, чтобы занять столь важную для Эстонии политическую должность члена Европейской счетной палаты.
Эта история вызвала у эстонской публики когнитивный диссонанс. Если следовать здравому смыслу, то это обычное продвижение по службе. Хороший министр финансов получает повышение и продолжает служить эстонскому народу на важном политическом посту в Европейской счетной палате. Юридически все корректно.
Однако история была далека от завершения. Эстонская общественность смогла узнать о том, что Кейт Пентус-Розиманнус получит в общей сложности около 22 000 евро в качестве компенсации из различных источников за уход из эстонской политики. Платит Министерство финансов, платит Рийгикогу. По факту, платит налогоплательщик.
Как возможно, чтобы человеку платили компенсацию за продвижение на важную политическую и высокооплачиваемую должность? Безусловно, юридически все предельно корректно. Но это кажется таким несправедливым. В предпринимательстве по таким поводам говорят теплые слова и жмут руки. Наверное, в политике другие обычаи и нравы. Действительно ли изобрели такое новшество, называемое компенсацией за продвижение по службе?
Хорошо, мы можем сказать, что Европейская счетная палата и Рийгикогу – это разные учреждения, поэтому выход из Рийгикогу действительно имел место. Но Кейт Пентус-Розиманнус сделала это сознательно, добровольно и с целью сделать шаг вверх по политической карьерной лестнице. В предпринимательстве это называется расторжением трудового договора по соглашению сторон, в этом случае компенсации не предусмотрено. В политике это называется уходом из политики с изрядной суммой денег.
Жизнь в Брюсселе однозначно дорогая, и каждый цент на счету. Проблема во всей системе и образе мышления. Конечно, следует отметить, что семья Розиманнусов играет важную роль в создании и поддержании этой системы. Нынешний политический уровень таков: старые парламентские партии сражаются, но когда необходимо защитить свою башню, они становятся спиной к спине. Потому что в башне тепло и хорошо. И можно получить компенсацию за продвижение по службе. На самом деле никто не хочет уходить.
Но каким может быть новый уровень политики? Видимо, настал один из тех немногих моментов, когда стоит поучиться у латышей. На недавно прошедших парламентских выборах в Латвии избиратель заменил более половины членов парламента, потому что очень устал от старых.
Кирилл Клаус, пресс-секретарь Социал-демократической партии
Для депутатов, уходящих из Рийгикогу по собственному желанию, предусмотрена компенсация, размер которой зависит от проработанного в парламенте времени. У Кейт Пентус-Розиманнус было право на максимальную компенсацию в размере трех месячных окладов. Компенсация составила 14 240,97 евро, а не более 20 000 евро, как ошибочно утверждается. С компенсации удерживается подоходный налог, размер которого в данном случае составил около 2 800 евро. Таким образом, выплаченная Кейт Пентус-Розиманнус компенсация составила чуть более 11 000 евро (точная сумма зависит от того, присоединился человек ко второй пенсионной ступени, или нет).
Компенсация, которую получают уходящие из Рийгикогу по своему желанию депутаты, затрагивает чувство справедливости многих людей, поскольку большинство работников в такой ситуации не имеют права даже на небольшую компенсацию по страхованию от безработицы даже в том случае, если они годами платили взносы по страховке.
Работа депутата Рийгикогу ограничена определенным сроком, и если общество заинтересовано в том, чтобы на выборах баллотировались сильные кандидаты, хорошо зарекомендовавшие себя в профессиональном плане, им нужно предлагать такие же условия, как и топ-руководителям в других сферах на рынке труда.
При этом разница в размерах компенсаций, выплачиваемых топ-руководителям и большинству работников, является несправедливо большой. Уменьшить эту несправедливость помогла бы выплата достойной компенсации по страхованию от безработицы всем, кто уходит с работы по собственному желанию. Это позволило бы людям спокойно искать новую работу и не думать о том, как заплатить за квартиру и на что купить еду.
Кристьян Ванаселья, заместитель председателя Партии правых
Уход Кейт Пентус-Розиманнус из министерства и перемещение в Европейскую счетную палату вызвало много споров, частью которых также является выплачиваемая ей компенсация. Однако возникновение этого повышенного интереса вызвано все же общим ходом событий – как бывший министр вообще стал кандидатом в Европейскую счетную палату и всего, что с этим связано. Свою компенсацию она получила в соответствии с действующим с 2007 года Законом о статусе члена Рийгикогу, на основании которого за последние 15 лет несколько членов Рийгикогу подали в отставку со своих постов и получили аналогичные компенсации. Поэтому, вероятно, если бы вокруг нового назначения экс-министра не было бы такого общественного внимания, то и ее компенсация не вызвала бы такого интереса.
Пресс-служба Центристской партии
В отношении членов Рийгикогу закон действительно предусматривает компенсацию в размере трехмесячной заработной платы, если член парламента проработал на этой должности не менее года. Одна из целей этого закона – обеспечить некую стабильность на случай изменения политической ситуации и исчезновения рабочего места. Такое может часто случаться в политике. Однако каждому человеку, особенно если его ждет новая и очень высокооплачиваемая работа, следует задуматься о том, справедливо ли и как использовать компенсацию. Один из примеров – благотворительность.