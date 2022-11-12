Огромные компенсации уходящим из политики: что об этом думают эстонские партии?

Компенсация, которую получают уходящие из Рийгикогу по своему желанию депутаты, затрагивает чувство справедливости многих людей, поскольку большинство работников в такой ситуации не имеют права даже на небольшую компенсацию по страхованию от безработицы даже в том случае, если они годами платили взносы по страховке.

Работа депутата Рийгикогу ограничена определенным сроком, и если общество заинтересовано в том, чтобы на выборах баллотировались сильные кандидаты, хорошо зарекомендовавшие себя в профессиональном плане, им нужно предлагать такие же условия, как и топ-руководителям в других сферах на рынке труда.

При этом разница в размерах компенсаций, выплачиваемых топ-руководителям и большинству работников, является несправедливо большой. Уменьшить эту несправедливость помогла бы выплата достойной компенсации по страхованию от безработицы всем, кто уходит с работы по собственному желанию. Это позволило бы людям спокойно искать новую работу и не думать о том, как заплатить за квартиру и на что купить еду.

Кристьян Ванаселья, заместитель председателя Партии правых

Кристьян Ванаселья. Фото: Mihkel Maripuu

Уход Кейт Пентус-Розиманнус из министерства и перемещение в Европейскую счетную палату вызвало много споров, частью которых также является выплачиваемая ей компенсация. Однако возникновение этого повышенного интереса вызвано все же общим ходом событий – как бывший министр вообще стал кандидатом в Европейскую счетную палату и всего, что с этим связано. Свою компенсацию она получила в соответствии с действующим с 2007 года Законом о статусе члена Рийгикогу, на основании которого за последние 15 лет несколько членов Рийгикогу подали в отставку со своих постов и получили аналогичные компенсации. Поэтому, вероятно, если бы вокруг нового назначения экс-министра не было бы такого общественного внимания, то и ее компенсация не вызвала бы такого интереса.

Пресс-служба Центристской партии

Фото: Keskerakond