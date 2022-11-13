Иногда просто не хочется чувствовать какие-то эмоции, правда? Ведь они могут быть неприятными, дискомфортными, даже болезненными. Можно отвлечься от них на что-то другое, например, уйти с головой в работу или увлечься сериалом. Почему же эти противные психологи постоянно лезут в негативные эмоции, заставляют ковыряться в них и повторяют, что избегание своих чувств может навредить?
Совет психолога ⟩ Уход от эмоций: не бойтесь бояться
Боремся с причиной
На первой встрече многие клиенты на вопрос «как ты?» отвечают односложно: «Нормально». Через какое-то количество сессий и личностного роста ответы на этот вопрос уже более разнообразны: «мне тяжело», «бывает по-разному, вот, например, вчера…» и даже «я чувствую себя счастливым», «мне интересно…». У большинства из нас с детства формируется привычка «не замечать» свои чувства.
Даже когда не замечать уже не получается, мы все равно упорно не говорим вслух о том, что нас беспокоит, в том числе и на приеме у психотерапевта. Но если заставит жизнь (или, допустим, друг, или все тот же противный психолог), мы наконец-то прекратим убегать от себя и развернемся лицом к своим чувствам. И со временем научаемся их понимать, разбираемся, что они нам говорят, и начинаем бороться не с «негативом», а с причинами, которые заставляют нас чувствовать себя определенным образом. В этот момент мы начинаем бороться не с симптомом, а с его причиной.
Честно говоря, у меня немного дергается глаз от словосочетания «негативные эмоции». Странно называть «негативными», или «плохими», сигналы, которые помогают нам заметить наши потребности и желания. Это все равно, что отрубить голову гонцу, принесшему плохую весть. Хочется спросить: «Ну и где логика?!»
Эмоции по своей сути – лампочки, которые загораются в определенных обстоятельствах. Они подают сигнал, что между нами и окружающим миром что-то пошло не так. Нам обидно, когда мы недополучаем от других то, что для нас важно. Нам страшно, когда мы замечаем даже выдуманную опасность. Нам грустно, когда мы вынуждены с чем-то попрощаться. И так далее. Хочется, чтобы люди, если не с благодарностью, то хотя бы с принятием встречали разные чувства. На этом строится внутренняя гармония. Но давайте по порядку.
Привычка избегать
Наша психика активно использует стратегию избегания негативных чувств. Таков защитный механизм, который помогает «не свихнуться», если чувств много, а сил с ними справиться мало. Например, когда маленькому ребенку очень страшно или очень обидно, он не знает, как справиться с этими чувствами. Их проще вытеснить. Беда в том, что мы вытесняем раз, потом другой и десятый.
И накапливаем в шкафу склад скелетов – зажатых чувств. Со временем этот склад все хуже пахнет, напоминая о себе повышенной раздражительностью, истериками, нервными срывами, выгоранием, сбоями психосоматики.
Чтобы справиться с накопленными чувствами, мы начинаем использовать своеобразные костыли – играем в игры, запоем смотрим сериалы, много едим, курим, пьем и занимаемся спортом до посинения… То есть «сливаем» накопленную энергию. Стратегия «непринятия» своих чувств подкрепляется еще и религией, культурой, традициями. Проявление своих чувств напрямую нередко может считаться социально неприемлемым.
Фундамент этой стратегии чаще все-таки закладывается в детстве, в кругу семьи: «не ной», «не плачь», «на обиженных воду возят», «злиться на маму нельзя», «стыдно так говорить…». Ребенок постоянно сталкивается с ограничением своих чувств со стороны взрослых и старается соответствовать. Отгораживая детей от их эмоций, мы нарушаем естественное проявление чувств, игнорируем их предназначение, а потом и сами перестаем реагировать на сигнальные лампочки наших потребностей.
Как правильно защищаться
Получается, что, с одной стороны, избегание – это естественная защитная реакция, когда психика помогает выдерживать излишнее давление извне и оставаться психически здоровым. С другой стороны, постоянное применение этой защиты приводит к переполнению нашего «ментального склада» непрожитыми чувствами.
Но у психики есть в активе множество других защитных механизмов, кроме избегания. Среди них есть и здоровые стратегии адаптации к «негативным чувствам». Даже если в детстве или юности вы «не справлялись» со своими эмоциями, это не значит, что у вас вовсе нет позитивного опыта. Попробуйте вспомнить, когда вам все-таки удалось справиться и выдержать напряжение, не убегая от него. Определенно, такие случаи были!
Найти в памяти и активизировать свой опыт преодоления эмоционального напряжения – это путь к принятию своих чувств. Даже если такого опыта прежде не было или вы не можете ничего вспомнить, нужно пробовать прямо сейчас. Учиться встречать свои эмоции и выдерживать их, чтобы реализовать потребности и желания, которые стоят за этими «негативными» чувствами.
Принимайте свои чувства!
• Разрешите себе испытывать сложные эмоции.
• Создайте условия для их принятия: выберите подходящее время и спокойное место, где можно поразмышлять, получите поддержку безопасных людей.
• Вспомните ситуации, когда у вас получалось выдержать эмоциональное напряжение. Что вам помогало? Используйте это сейчас.
• Попробуйте назвать чувство и понять скрытую за ним потребность.
• Подумайте, что может помочь реализовать эту потребность.
• На что вы можете опереться внутри себя и вокруг, чтобы вам стало лучше?