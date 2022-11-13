Совет психолога ⟩ Уход от эмоций: не бойтесь бояться

Боремся с причиной

На первой встрече многие клиенты на вопрос «как ты?» отвечают односложно: «Нормально». Через какое-то количество сессий и личностного роста ответы на этот вопрос уже более разнообразны: «мне тяжело», «бывает по-разному, вот, например, вчера…» и даже «я чувствую себя счастливым», «мне интересно…». У большинства из нас с детства формируется привычка «не замечать» свои чувства.

Даже когда не замечать уже не получается, мы все равно упорно не говорим вслух о том, что нас беспокоит, в том числе и на приеме у психотерапевта. Но если заставит жизнь (или, допустим, друг, или все тот же противный психолог), мы наконец-то прекратим убегать от себя и развернемся лицом к своим чувствам. И со временем научаемся их понимать, разбираемся, что они нам говорят, и начинаем бороться не с «негативом», а с причинами, которые заставляют нас чувствовать себя определенным образом. В этот момент мы начинаем бороться не с симптомом, а с его причиной.

Честно говоря, у меня немного дергается глаз от словосочетания «негативные эмоции». Странно называть «негативными», или «плохими», сигналы, которые помогают нам заметить наши потребности и желания. Это все равно, что отрубить голову гонцу, принесшему плохую весть. Хочется спросить: «Ну и где логика?!»