Сборная Уругвая назвала состав на чемпионат мира-2022, который будет проходить в Катаре с 20 ноября по 20 декабря.
В составе сборной Уругвая – сильнейший нападающий мира
Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай», Турция), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте», Аргентина).
Защитники: Хосе Мария Хименес («Атлетико», Испания), Себастьян Коатес («Спортинг», Португалия), Диего Годин («Атлетико Минейро», Бразилия), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Рональд Араухо («Барселона», Испания), Хосе Луис Родригес («Насьональ»), Луис Эспино («Кадис», Испания), Матиас Оливера («Наполи», Италия), Матиас Винья («Рома», Италия).
Полузащитники: Родриго Бентанкур («Тоттенхэм», Англия), Федерико Вальверде («Реал», Испания), Фелипе Карбальо («Насьональ»), Матиас Весино («Лацио», Италия), Хиорхьян де Арраскаета («Фламенго», Бразилия), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед», Англия), Мартин Сатриано («Эмполи», Италия), Факундо Торрес («Орландо Сити», США).
Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль», Англия), Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия», Испания), Николас Лопес («Тигрес УАНЛ», Мексика).
Окончательные составы сборных уже объявили Япония, Коста-Рика, Бразилия, Дания (частично, назвали состав из 21 человека), Австралия, Хорватия, Швейцария, Уэльс, Франция, США, Камерун, Германия, Бельгия, Англия, Марокко, Польша, Португалия.
К 14 ноября будут известны составы всех участников мундиаля.