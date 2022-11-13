Звезда спорта Хейки Наби: я не принимал запрещенные препараты

Уже полтора года спортсмен пытается доказать свою невиновность. Количество обнаруженного вещества было крайне незначительным. Более того, Наби уверяет, что никогда в жизни не употреблял запрещенных препаратов. Для восстановления справедливости Хейки Наби обратился в Международный спортивный арбитражный суд (CAS). Дело рассматривалось очень долго, Наби до последнего верил в положительный результат.

И действительно, суд учел все обстоятельства дела и признал спортсмена честным. Но, как оказалось, даже случайное попадание запрещенного препарата в организм не освобождает от ответственности, поэтому двухлетний запрет на соревнования остался в силе.

Его не хотели знать

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпиады в Лондоне Наби рассказал, как на него повлиял допинговый скандал. «Со мной не хотели знаться, не приглашали поговорить. Это был очень болезненный жизненный урок», – вспоминает наиболее сложные моменты борец.

«Ты пытаешься понять, что происходит. Ищешь людей, которые могут помочь. Начинаешь решать эту проблему. Я знал, что ничего подобного не делал, никогда не хотел этого и не планировал», – Хейки Наби может подтвердить под присягой, что никогда не употреблял запрещенные вещества.