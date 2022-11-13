В феврале 2021 года разразился скандал: взятая в январе у борца Хейки Наби допинг-проба показала наличие следов запрещенного вещества – летрозола, который среди прочего стимулирует рост мышц. В итоге спортсмен получил двухгодичный запрет на выступления. Сорвались его старты на Олимпиаде в Токио.
Звезда спорта Хейки Наби: я не принимал запрещенные препараты
Уже полтора года спортсмен пытается доказать свою невиновность. Количество обнаруженного вещества было крайне незначительным. Более того, Наби уверяет, что никогда в жизни не употреблял запрещенных препаратов. Для восстановления справедливости Хейки Наби обратился в Международный спортивный арбитражный суд (CAS). Дело рассматривалось очень долго, Наби до последнего верил в положительный результат.
И действительно, суд учел все обстоятельства дела и признал спортсмена честным. Но, как оказалось, даже случайное попадание запрещенного препарата в организм не освобождает от ответственности, поэтому двухлетний запрет на соревнования остался в силе.
Его не хотели знать
Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпиады в Лондоне Наби рассказал, как на него повлиял допинговый скандал. «Со мной не хотели знаться, не приглашали поговорить. Это был очень болезненный жизненный урок», – вспоминает наиболее сложные моменты борец.
«Ты пытаешься понять, что происходит. Ищешь людей, которые могут помочь. Начинаешь решать эту проблему. Я знал, что ничего подобного не делал, никогда не хотел этого и не планировал», – Хейки Наби может подтвердить под присягой, что никогда не употреблял запрещенные вещества.
«Тяжелее всего, что тебя сразу начинают считать допинг-преступником. Больно оказаться в ситуации, когда ты знаешь, что этого не делал, всегда честно занимался и видел, что это возможно. Откуда это вещество взялось? Ты ничего об этом не знаешь. Начинаешь анализировать, ищешь эксперта, который может помочь по этой теме, – говорит Наби. – Мы нашли хороших консультантов, которые дали свою оценку».
Спортивный арбитражный суд признал, что запрещенное вещество попало в организм спортсмена случайно.
Судьи сочли, что Наби не употреблял запрещенные препараты, и сделали вывод, что он чистый спортсмен. Но поскольку невозможно точно определить, каким путем вещество попало в его организм, наказание осталось в силе. Хейки считает, что, вероятно, тест был слишком чувствительным, при этом результаты анализов зависят от уровня лаборатории.
Индейка или печенка?
Но как же 0,6 нанограмма летрозола попали в организм спортсмена? Команда Хейки Наби предложила четыре возможных причины. Одна из них – летрозол попал в организм из французской индейки, съеденной на Рождество, или же из печени литовского производства, которую Наби ел несколько раз. Наконец, еще один вариант – летрозол мог попасть через пот партнеров по тренировкам. Однако доподлинно все же неизвестно, как злополучный препарат оказался в организме.
Судебная логика такова, что для полного оправдания спортсмен должен назвать источник происхождения запрещенного вещества. Если источник неизвестен, то спортсмен виновен. Наби отмечает, что ситуация, когда спортсменам приходится придумывать историю о том, как вещество попало в организм, становится тревожной.
«Я считаю неправильным подозревать спортсмена в употреблении запрещенных препаратов, если он не может точно назвать источник попадания вещества в организм, и оставлять спортсмену лишь право признать вину. Именно так было со мной. Мне сказали, что я не смог назвать достоверный источник».
Идти до конца
«Десять лет я работал над своей массой: со 109 килограммов увеличил вес до 119. За год прибавлял по килограмму. Я работал, чтобы стать сильным спортсменом. Но когда пришло решение по допинг-пробе, я за восемь дней похудел на восемь килограммов. Так мое тело отреагировало на шок», – вспоминает Наби момент, когда в его пробе было обнаружено запрещенное вещество.
Однако Хейки намерен бороться до конца. Сейчас спортсмен хочет обратиться в Федеральный суд Швейцарии, чтобы обжаловать решение CAS, согласно которому двухлетняя дисквалификация остается в силе.
«Я рассчитываю создать прецедент, который позволил бы отменить решение в отношении спортсмена, нарушившего правила, даже если невозможно определить источник случайного попадания запрещенного вещества в его организм», – решительно заявляет Наби.
Хейки Наби
• Эстонский борец греко-римского стиля.
• Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года.
• Двукратный чемпион мира.
• Призер Европейских игр 2015 года.
• Многократный чемпион Эстонии.
• Выступает в весовой категории до 130 килограммов.