Названы составы участников сборных Франции и Аргентины на предстоящий мундиаль.
Озвучены составы сильнейших сборных мундиаля
Сборная Аргентины является одной из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы дважды выигрывали чемпионаты мира (в 1978 и 1986 годах) и 15 раз первенствовали на Кубке Америки.
Аргентина известна своим соперничеством со сборными Бразилии, Уругвая, Германии и Англии из-за исторических противостояний друг с другом на протяжении всей футбольной истории.
Наибольшее количество матчей за сборную сыграл Лионель Месси (164 матча), он также является лучшим бомбардиром сборной, забив 90 мячей.
На сегодняшний день в рейтинге ФИФА сборная занимает 6-е место.
Франция является двукратным чемпионом Европы (1984 и 2000 годы) и двукратным и действующим чемпионом мира (1998 и 2018 годы).
Национальная команда Франции принимала участие во всех трех предвоенных турнирах Кубка мира. Всего же французы участвовали в финальных стадиях мундиаля 15 раз. Первого успеха на мировом первенстве добились в 1958 году, когда, с Жюстом Фонтеном и Раймоном Копа в составе, завоевали бронзовые медали.
До начала 1980-х годов сборная не показывала серьезных результатов, однако с приходом поколения Мишеля Платини, Жана Тигана, Алена Жиресса и Луиса Фернандеса сборная Франции сначала заняла 4-е место на чемпионате мира 1982 года, затем за один год выиграла чемпионат Европы в 1984 году и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, а на чемпионате мира 1986 года повторила результат 1958 года.
В 2006 году, после двух неудачных турниров, французы под руководством Раймона Доменека добрались до финала чемпионата мира. В решающем матче опытная команда «трехцветных» уступила по пенальти сборной Италии. После мундиаля со сборной простился лидер и капитан команды Зинедин Зидан. После чемпионата мира в ЮАР объявил о завершении карьеры в сборной ее бомбардир Тьерри Анри. В 2016 году под руководством Дидье Дешама команда стала вице-чемпионом Европы, а в 2018 году выиграла свой второй титул чемпионов мира.
Состав сборной Аргентины
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Хуан Муссо («Аталанта»), Франко Армани («Ривер Плейт»).
Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Факундо Медина («Ланс»), Неуэн Перес («Удинезе»).
Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер») и Николас Гонсалес («Фиорентина»).
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»).
Состав сборной Франции
Вратари: Юго Льорис («Тоттенхэм»), Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Стив Манданда («Ренн»).
Защитники: Люка Эрнандес, Дайо Упамекано, Бенжамен Павар (все — «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жуль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).
Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи, Жордан Верету (оба — «Марсель»), Адриан Рабьо («Ювентус»).
Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»).