Озвучены составы сильнейших сборных мундиаля

Сборная Аргентины является одной из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы дважды выигрывали чемпионаты мира (в 1978 и 1986 годах) и 15 раз первенствовали на Кубке Америки.

Аргентина известна своим соперничеством со сборными Бразилии, Уругвая, Германии и Англии из-за исторических противостояний друг с другом на протяжении всей футбольной истории.

Наибольшее количество матчей за сборную сыграл Лионель Месси (164 матча), он также является лучшим бомбардиром сборной, забив 90 мячей.

На сегодняшний день в рейтинге ФИФА сборная занимает 6-е место.

Франция является двукратным чемпионом Европы (1984 и 2000 годы) и двукратным и действующим чемпионом мира (1998 и 2018 годы).

Национальная команда Франции принимала участие во всех трех предвоенных турнирах Кубка мира. Всего же французы участвовали в финальных стадиях мундиаля 15 раз. Первого успеха на мировом первенстве добились в 1958 году, когда, с Жюстом Фонтеном и Раймоном Копа в составе, завоевали бронзовые медали.

До начала 1980-х годов сборная не показывала серьезных результатов, однако с приходом поколения Мишеля Платини, Жана Тигана, Алена Жиресса и Луиса Фернандеса сборная Франции сначала заняла 4-е место на чемпионате мира 1982 года, затем за один год выиграла чемпионат Европы в 1984 году и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, а на чемпионате мира 1986 года повторила результат 1958 года.