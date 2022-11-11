Стал известен состав сборной Португалии на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.
Криштиану Роналду выйдет за Португалию
Напомним, мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря. На ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет в группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей. Главным фаворитом чемпионата считается сборная Бразилии. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Состав сборной Португалии:
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия);
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити», Англия), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — ПСЖ, Франция), Пепе («Порту), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейро («Боруссия» Дортмунд, Германия);
Полузащитники: Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Матеус Нуньеш, Рубен Невеш (оба — «Вулверхэмптон», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавиу Монтейру («Порту»), Витинья (ПСЖ, Франция), Вильям Карвалью («Бетис», Испания);
Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Англия), Андре Силва («РБ Лейпциг», Германия), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико, Испания), Рафаэл Леау («Милан», Италия), Рикарду Орта («Брага»).