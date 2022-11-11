Криштиану Роналду выйдет за Португалию

Напомним, мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря. На ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет в группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей. Главным фаворитом чемпионата считается сборная Бразилии. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.