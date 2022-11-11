Партия реформ: переход на эстоноязычное образование – важнейшая задача следующих лет

«Важнейшей задачей эстонской системы образования на ближайшие годы является плавное осуществление перехода к обучению на эстонском языке, который начнется уже в 2024 году», – сказала лидер Партии реформ Кая Каллас. Она добавила, что ответственность за реализацию этой долгожданной и, наконец, принятой реформы лежит на следующем правительстве.

Руководитель рабочей группы программы образования Лийна Керсна отметила большую признательность людей в сфере образования как ключевую часть документа: «Партия реформ выполнила обещание предыдущих выборов поднять среднюю зарплату учителя выше 2000 евро. В будущем мы должны принять решения, которые помогут довести заработную плату учителей как минимум до 120 процентов от средней зарплаты в Эстонии. Также важно увеличить фонд дифференциации заработной платы учителей, чтобы руководители школ могли реализовать модель карьеры учителей».