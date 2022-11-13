Зачем в Эстонии покупают убитые квартиры, когда полно отремонтированных

Покупатели квартир делятся на желающих приобрести квартиру с полным ремонтом и на предпочитающих ремонтировать самостоятельно. Есть покупатели с финансовыми проблемами: банк дает определенную сумму, от нее и приходится отталкиваться. Есть рукастые отцы семейств, готовые делать ремонт сами, но обычно их самодеятельность может длиться годами. Некоторые ищут квартиру, качество ремонта в которой должно быть безупречным, а стиль и цветовая гамма соответствовать именно их вкусу. А как насчет квартир без ремонта?

Владелец проигрывает инвестору

Анатолий Амбрози. Фото: Photographer: Andrei Chertkov

«Подобные варианты подходят, как говорится, "на первое время". Бывают разные непредвиденные ситуации, и поэтому на такие квартиры тоже есть покупатели, если, несмотря на плохое состояние, в ней можно жить, приводя в порядок постепенно», – считает маклер Анатолий Амбрози.

Ведущий специалист Uus Maa City Ольга Лаудер вспоминает: «В самый разгар пандемии я продавала квартиру на улице Лусте в Пыхья-Таллинне. Однако, невзирая на ужасное состояние, квартира нашла своего покупателя с первого показа. Помогли продуманная стратегия продажи, четкая последовательность действий и классные профессиональные фото. Но и достоинства имелись: хорошее место, старинная печь, удачная планировка… Кроме того, я была практически уверена, что эту квартиру купит инвестор для последующего ремонта и перепродажи. Так и случилось. Я люблю иметь дело с инвесторами, они четко и конкретно мыслят и быстро принимают решения», – резюмирует Лаудер.

Ольга Лаудер. Фото: личный архив