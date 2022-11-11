Прокуратура Швеции предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу РФ

«Сегодня прокуроры Пер Линдквист и Матс Юнгквист из отдела национальной безопасности шведской прокуратуры предъявили обвинение двум мужчинам в крупномасштабном шпионаже в пользу Российской Федерации. Одному из мужчин также предъявлено обвинение в серьезных нарушениях при обращении с секретной информацией», – говорится в заявлении прокуратуры.

Наибольшая часть информации в обвинительном заключении является конфиденциальной, в связи с чем прокуроры не могут дать подробный комментарий.