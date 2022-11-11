Сборная Бразилии назвала состав на ЧМ-2022 по футболу

Стал известен состав сборной Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре. Бразильцы считаются фаворитами чемпионата мира. Следом идут сборные Франции и Аргентины. Напомним, что Франция является действующим чемпионатом мира и будет защищать свой титул на этом мундиале.