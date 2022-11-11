Стал известен состав сборной Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре. Бразильцы считаются фаворитами чемпионата мира. Следом идут сборные Франции и Аргентины. Напомним, что Франция является действующим чемпионатом мира и будет защищать свой титул на этом мундиале.
Сборная Бразилии назвала состав на ЧМ-2022 по футболу
Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Турнир завершится 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
Также в десятке сильнейших оказались команды Испании, Германии, Англии, Нидерландов, Бельгии, Дании и Португалии. Меньше всего шансов на трофей мирового первенства у Саудовской Аравии, Австралии и Туниса.
Состав сборной Бразилии:
Вратари: Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Вевертон ("Палмейрас").
Защитники: Тьяго Силва ("Челси", Англия), Маркиньос (ПСЖ, Франция), Данило ("Ювентус", Италия), Алекс Теллес ("Севилья", Испания), Алекс Сандро ("Ювентус", Италия), Эдер Милитао ("Реал", Испания), Бремер ("Ювентус", Италия), Дани Алвес ("УНАМ Пумас", Мексика)
Полузащитники: Бруно Гимарайнс ("Ньюкасл", Англия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Лукас Пакета ("Лион", Франция), Фабиньо ("Ливерпуль", Англия), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эвертон Рибейро ("Фламенго")
Нападающие: Неймар (ПСЖ, Франция), Винисиус Жуниор ("Реал", Испания), Антони ("Манчестер Юнайтед", Англия), Родриго ("Реал", Испания), Ришарлисон ("Тоттенхэм", Англия), Рафинья ("Барселона", Испания), Габриэл Мартинелли ("Арсенал", Англия), Педро ("Фламенго"), Габриэл Жезус ("Арсенал", Англия).
Главный тренер: Тите.
На групповом этапе бразильцы встретятся с командами Швейцарии, Сербии и Камеруна.