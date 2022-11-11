Жестокое избиение в школе: поскольку участникам инцидента нет 14 лет, уголовное дело не возбудили

Руководитель Раквереского отделения полиции Катрин Сатси дала более развернутый комментарий Virumaa Teataja:

«Полиции известно об инциденте с применением насилия, который произошел в гимназии Винни-Паюсти 9 ноября. На данный момент полиция провела предварительные беседы с причастными сторонами и выяснила, что могло привести к тому, что конфликт перерос в физическую форму. Для расследования случившегося не было возбуждено дело, поскольку речь идет о подростках в возрасте до 14 лет, и в этом случае мы применяем другие меры для урегулирования ситуации.

Дети в возрасте до 14 лет, которые проявляют насилие по отношению к другим, в наших глазах те, кто нуждается в срочном вмешательстве и помощи. В таких случаях мы занимаемся не только ребенком, но всегда привлекаем и родителей.

Мы продолжим сотрудничество с местным самоуправлением, родителями и специалистами, чтобы подобные случаи не повторялись и чтобы и виновный, и пострадавший получили необходимую помощь. К сожалению, мы не можем предотвратить все случаи, но пока мы боремся с последствиями, мы всегда должны заниматься и причиной проблемы.

Основным партнером по сотрудничеству в таких случаях является местное самоуправление и специалисты по защите детей. Тут также важно подчеркнуть осведомленность сотрудников школы, что подобное надо замечать. Наш опыт показывает, что, если вовремя заняться проблемным ребенком, можно предсказать и предотвратить подобное поведение.