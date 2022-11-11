В среду в гимназии Винни-Паюсти один несовершеннолетний напал на другого, драка была записана (вероятно, намеренно) на видео, которое стало распространяться в социальных сетях.
Жестокое избиение в школе: поскольку участникам инцидента нет 14 лет, уголовное дело не возбудили
Руководитель Раквереского отделения полиции Катрин Сатси дала более развернутый комментарий Virumaa Teataja:
«Полиции известно об инциденте с применением насилия, который произошел в гимназии Винни-Паюсти 9 ноября. На данный момент полиция провела предварительные беседы с причастными сторонами и выяснила, что могло привести к тому, что конфликт перерос в физическую форму. Для расследования случившегося не было возбуждено дело, поскольку речь идет о подростках в возрасте до 14 лет, и в этом случае мы применяем другие меры для урегулирования ситуации.
Дети в возрасте до 14 лет, которые проявляют насилие по отношению к другим, в наших глазах те, кто нуждается в срочном вмешательстве и помощи. В таких случаях мы занимаемся не только ребенком, но всегда привлекаем и родителей.
Мы продолжим сотрудничество с местным самоуправлением, родителями и специалистами, чтобы подобные случаи не повторялись и чтобы и виновный, и пострадавший получили необходимую помощь. К сожалению, мы не можем предотвратить все случаи, но пока мы боремся с последствиями, мы всегда должны заниматься и причиной проблемы.
Основным партнером по сотрудничеству в таких случаях является местное самоуправление и специалисты по защите детей. Тут также важно подчеркнуть осведомленность сотрудников школы, что подобное надо замечать. Наш опыт показывает, что, если вовремя заняться проблемным ребенком, можно предсказать и предотвратить подобное поведение.
В 2022 году в Ляэне-Вирумаа было зарегистрировано 34 случая неподобающего физического обращения со стороны несовершеннолетних. В 24 из этих случаев виновники были моложе 14 лет. В большинстве этих случаев и нападавший, и потерпевший были несовершеннолетними, но в двух случаях несовершеннолетний совершил деяние в отношении взрослого.
Полиция серьезно реагирует на все случаи, когда поведение детей опасно как для окружающих, так и для них самих. Напоминаем, что в таких случаях важно заметить тревожные сигналы, и каждый взрослый, заметивший, что у ребенка может возникнуть проблема, может внести свою лепту. Чем раньше заняться ребенком, тем больше вероятность предотвращения инцидентов и решения проблем, вызывающих такое поведение.
Кроме того, мы призываем всех не делиться в социальных сетях видео и фотографиями инцидентов применения насилия, поскольку часто целью поста с видео является в первую очередь внимание, а распространение увеличивает страдания жертвы. Поэтому очень важно, чтобы такие ролики не распространялись в сети, но, если преступление попало на видео, такой материал должен быть немедленно передан в полицию для проведения расследования».