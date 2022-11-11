Жители Эстонии пожертвовали почти 500 пар шерстяных носков украинским военнослужащим

По данным пресс-службы академии, военнослужащие просили пожертвовать шерстяные носки размеров 41-46 для мужчин и 37-40 для женщин. Носки можно было передать в дар в главном корпусе Академии культуры и в учебном корпусе гуманитарных и художественных наук Тартуского университета.

По словам Марви Реммик, автора идеи кампании пожертвований, руководителя программы магистра искусств и технологий Вильяндиской академии культуры, идея вязания носков возникла параллельно с запущенной НКО «Слава Украина» кампанией по формированию комплектов униформы.

«Я получила информацию от НКО, что теплые носки очень нужны в солдатской зимней экипировке, – сказала Реммик. – Поскольку и в академии, и в Эстонии в целом много умеющих вязать шерстяные вещи, возникла идея вместе помогать украинцам».

По словам Марви Реммик, кампания по вязанию во много раз превзошла ее ожидания. «Я подумала, что было бы неплохо, если бы у сотни солдат были бы ноги в тепле. Но то, что мы можем отправить на фронт почти 500 пар носков, превосходит все ожидания. Большое спасибо всем вязальщицам!»