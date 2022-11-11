Спикер Рийгикогу и председатель Центристской партии Юри Ратас считает совершенно неприемлемым платный визит скорой помощи, который в последние дни обсуждался в СМИ.
Ратас: брать плату за визит скорой помощи – совершенно неприемлемо
«В последние дни в СМИ говорят о том, чтобы сделать визит в отделение неотложной помощи платным, что, на мой взгляд, совершенно неприемлемо, – сообщил Ратас в соцсетях. – Предложение сделал заведующий отделением неотложной медицины и внутренних болезней Вильяндиской больницы Мярт Пыллувеэр, по словам которого, плата за неотложный визит могла бы составить 20 евро. Я не думаю, что это правильно – создавать ситуацию, когда люди станут боятся звонить в центр экстренной помощи, потому что у них недостаточно денег. 20 евро – это все-таки большие деньги».
По мнению Ратаса, эстонская система экстренной медицинской помощи должна быть удобной для пациентов, что также означает, что экстренная медицинская помощь должна быть доступна круглосуточно и без выходных.
«Врачи скорой помощи работают на очень высоком уровне и ежедневно спасают жизни наших жителей, за что мы им очень благодарны, но мы не можем дискриминировать кого-либо. Все жители Эстонии должны иметь возможность без опасений звонить в случае проблем со здоровьем по номеру экстренной помощи 112. Быстротечные секунды часто спасают людям жизнь. 20 евро не могут быть ценой жизни. Если человек не вызовет скорую помощь в случае серьезных проблем со здоровьем, чтобы сэкономить деньги, результат может быть фатальным. Такую ситуацию в нашей Эстонии я не поддерживаю», – подытожил политик.