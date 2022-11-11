Ратас: брать плату за визит скорой помощи – совершенно неприемлемо

«В последние дни в СМИ говорят о том, чтобы сделать визит в отделение неотложной помощи платным, что, на мой взгляд, совершенно неприемлемо, – сообщил Ратас в соцсетях. – Предложение сделал заведующий отделением неотложной медицины и внутренних болезней Вильяндиской больницы Мярт Пыллувеэр, по словам которого, плата за неотложный визит могла бы составить 20 евро. Я не думаю, что это правильно – создавать ситуацию, когда люди станут боятся звонить в центр экстренной помощи, потому что у них недостаточно денег. 20 евро – это все-таки большие деньги».

По мнению Ратаса, эстонская система экстренной медицинской помощи должна быть удобной для пациентов, что также означает, что экстренная медицинская помощь должна быть доступна круглосуточно и без выходных.