Вчера в 21:38 в таллиннском районе Нымме произошло отключение электроэнергии, которое временно обесточило более 3700 потребителей. Причиной стала неисправность кабеля электропередачи.
3700 человек без света: выяснилась причина, по которой вчера в Нымме пропало электричество
3700 человек без света: выяснилась причина, по которой вчера в Нымме пропало электричество
«Два кабеля среднего напряжения 6 кВ были повреждены и ток также вызвал отключение линии 35 кВ», – объяснил руководитель отдела Enefit Connect Харди Пуусепп.
По его словам после проверки оборудования большинству потребителей почти сразу вернули электроэнергию, а оставшиеся 400 клиентов получили ее чуть позже путем переключений. Электричество было восстановлено для всех в 23:39.