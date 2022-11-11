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3700 человек без света: выяснилась причина, по которой вчера в Нымме пропало электричество

rus.postimees.ee
3700 человек без света: выяснилась причина, по которой вчера в Нымме пропало электричество
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Линий электропередачи.
Линий электропередачи. Фото: Martin Divisek

Вчера в 21:38 в таллиннском районе Нымме произошло отключение электроэнергии, которое временно обесточило более 3700 потребителей. Причиной стала неисправность кабеля электропередачи.

«Два кабеля среднего напряжения 6 кВ были повреждены и ток также вызвал отключение линии 35 кВ», – объяснил руководитель отдела Enefit Connect Харди Пуусепп.

По его словам после проверки оборудования большинству потребителей почти сразу вернули электроэнергию, а оставшиеся 400 клиентов получили ее чуть позже путем переключений. Электричество было восстановлено для всех в 23:39.

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