В последнее время уроки государственной обороны начинают набирать популярность. В чем причина и необходима ли в современной школе начальная военная подготовка? Об этом корреспондент Rus.Postimees Денис Антонов спросил жителей Эстонии.
Опрос недели ⟩ Гособорона в школе: должен ли ученик знать, как стреляет оружие и действует армия?
АННА БАШКИРОВА, студентка (НАРВА-ЙЫЭСУУ)
Изучать необходимо, чтобы чувствовать себя в безопасности
Начнем с того, что раньше такие уроки были. В школах регулярно, раз в полгода, на специальных занятиях ребят обучали, как вести себя во время нападения, боевых действий, нештатных ситуаций. И все же таких уроков было мало. А сегодняшняя ситуация в мире располагает к тому, чтобы сделать этот предмет постоянным и в средней школе, и в гимназии. Это необходимо, чтобы чувствовать себя в безопасности. Может быть, учить не как владеть оружием, а как вести себя в коллективе, как обезопасить своих близких, свой дом, как спасти жизнь. Уметь обращаться с оружием необходимо учителям, для них нужны курсы. В нештатных ситуациях преподаватели должны уметь действовать и защищать своих учеников, например, с пистолетом в руках.
ИНДРЕК ВАСИЛЬЕВ, менеджер продаж (АЗЕРИ)
Учить детей обращаться с оружием – это глупость
Военная подготовка в школе, гимназии или каких-либо других учебных заведениях не нужна. В наш современный XXI век непрофессионалам, гражданским лицам задаваться такими вопросами, как война и боевые операции, не стоит. Тем более подрастающему поколению. Учить детей, как обращаться с оружием, – это глупость. В армию, полицию, органы безопасности идут люди, которым эта сфера интересна, те, кто испытывает желание посвятить свою жизнь военной службе. А учить всех подряд, тем более девушек, умению убивать, а потом забирать их на срочную службу, безусловно, вредно для общества. Не стоит привносить в нашу жизнь глупость.
АЛЕКСАНДР АЛЕШИН, таксист (ТАЛЛИНН)
Обучение навыкам обращения с оружием ухудшит криминальную ситуацию
Молодой человек должен уметь хоть что-то, а не постоянно в телефоне сидеть. Вот пусть научат молодежь, как медицинскую помощь оказывать, палатку поставить, еду приготовить, ориентироваться на местности и не умереть в лесу. Но уроков по военной подготовке быть в школе не должно. Посмотрите, к чему это приводит? У нас уже есть свободная продажа оружия, неужели теперь в школе начать учить, как из него стрелять? Это побоище начнется, молодежь во всякие группы объединяться начнет. Тогда и охрана в школах бесполезна, и учителя ничего не смогут сделать. Тетки и тетки, чего с них требовать-то? Будет у нас, как в Америке, каждый месяц стрельба и убитые дети. Здесь у нас обстановка политическая шаткая, мало ли чего. Чуть что, и люди могут схватиться за пистолет. Обучение молодых навыкам владения оружием ухудшит криминальную ситуацию, особенно в нарвском регионе.
АНДРЕЙ БРЕДИХИН, строитель (ТАЛЛИНН)
Учить надо взаимодействию в коллективе
Я учился в советской школе. В старших классах нам преподавали начальную военную подготовку. Этот предмет не нужен, там все замешано на агрессии, а я против любой войны. Против войны России и Украины, хотя я русский. Я родился здесь, моя родина – Эстония. Нужно обучать дружбе, взаимовыручке, поддержке своими знаниями и навыками. Нужны такие уроки в школах, где учили бы помогать друг другу решать сложные жизненные задачи, потому что один человек ничего не решает. Я считаю, учить надо взаимодействию в коллективе. А что оружие? С оружием научить обращаться можно за десять дней. В современном мире оружия как грязи, грубо говоря, но мягко выражаясь. Человек должен знать, что такое защита общества, своего дома, города, понимать, что такое коллективные действия во время чрезвычайных ситуаций. Главное, чтобы не было агрессивно настроенных политиков.
АНТОН СМИРНОВ, системный администратор (АЗЕРИ)
Такой предмет должен быть, но по выбору
В последних классах средней школы или в гимназии должен быть такой предмет. Но по выбору, а не обязательный. Чтобы желающие могли, например, подготовиться к службе в армии, к учебе в Академии внутренней безопасности или овладеть конкретными навыками, в том числе стрельбой. Даже охотнику или хозяину затерянного в лесах хутора это пригодится, тем более полезно для того, кто планирует купить оружие. Важно научиться не только стрелять, но и ухаживать за оружием и правильно хранить его. Нужно уметь также оказывать помощь при пулевых ранениях. Необходима и юридическая подготовка, чтобы законы знать о ношении и применении ружья или пистолета. Но такой предмет не должен быть государственным уроком, который обязаны посещать все. Государство не должно навязывать владение оружием.
ВЛАДИМИР АДАМСКИЙ, мастер по краскам (ТАРТУ)
Такие уроки должны вести не педагоги, а офицеры армии
Многим людям обязательные уроки по государственной обороне не подходят. У всех свое представление о добре и зле, разные религиозные взгляды, свое отношение к оружию. С другой стороны, если человек имеет желание научиться обращаться с оружием, овладеть основными способами выживания в экстремальных ситуациях, то пожалуйста. Есть ребята, кто мечтает изучать топографию, научиться ориентироваться в ночное время, грамотно действовать при пожаре или взрыве, да мало ли какие премудрости можно познать. И если при этом человек психически здоров, то он должен иметь возможность бесплатно получить такие знания и навыки. Что касается военной подготовки, в том числе и обретения навыков владения оружием, то в рамках образования такие уроки должны вести не педагоги обыкновенные, а офицер армии. Там не только оружие. Там и строевые занятия, и маскировка, и теория строительства укреплений. Я сам прошел срочную службу и много раз видел совершенно не подготовленных парней, которые только создавали проблемы остальным, а иногда и опасные для здоровья и жизни ситуации. Если планируешь в армии служить, такие уроки – твое.
ЮЛИЯ КОТЕНКО, парковый работник (ТАЛЛИНН)
Это воспитывает в подростках мужественность, патриотизм
Юноши должны знать, как владеть оружием, уметь действовать совместно в решении военных задач, защититься и защищать. Для этого необходимы уроки обороны, а также практические занятия. Это воспитывает в подростках мужественность, патриотизм, ответственность. В школе или гимназии обязательно должен быть специалист по военной подготовке, который принимает решения о том, как учить военному делу и как действовать, если случится что-то страшное.
ТАМАРА ЛЕПИТИНА, домохозяйка (ЙЫХВИ)
В школах не должно быть агрессии
Готовить в школе солдат? Зачем? Для войны? Любая война в XXI веке – это дикость. Прошли времена великих походов крестоносцев, которые завоевывали земли, страны, города. Прошли времена, когда споры между народами решались в сражениях. То, что сейчас творится в Украине, не ужели не показывает нам всем, к чему приводит милитаристское мышление? Я смотрю, как там бомбят города, гибнут люди, как тысячи военных из России едут на фронт в Украину убивать, и понимаю – все это было заложено в поколение, выросшее при Путине. В школах не должно быть агрессии.
Комментарий автора
В том, что родину надо защищать, сомнений ни у кого нет. Чувство ответственности за свой народ и свою землю у человека врожденное, однако развивать его разумнее всего с детства, со школьной скамьи. Сегодня образование в области гособороны является добровольным и четкой методики преподавания нет. Многое зависит от профессионализма и личной позиции самого педагога. По мнению депутата Европарламента и бывшего командующего Силами обороны Рихо Терраса, в последние годы этот предмет набирает популярность среди старшеклассников и гимназистов. И, похоже, настало время, чтобы уроки по защите родины вошли в обязательную программу.
Многие считают, что обращаться с оружием и ходить строем научат в армии и что гимназистам не стоит тратить на это время. Но строевая подготовка и боевые навыки – лишь малая толика того, в чем сегодня нуждается будущий защитник Эстонии. Знания по гособороне – важное звено образовательной цепи и процесса становления молодого человека как гражданина, уверен доктор исторических наук, преподаватель Военного колледжа Сил обороны Эстонии Игорь Копытин. Конечно, основы учения о государстве в школьной программе присутствуют. Конституцию, государственное устройство, основные социально-политические направления исполнительной и законодательной власти Эстонии ученики изучают на уроках истории. Но у многих остается неполное понимание того, почему и для чего у нас существует гособорона, какова в ней роль общества и личности, какова мера ответственности гражданина перед собой и государством. Молодой человек еще до армии должен быть морально и психологически подготовлен к роли солдата. И если в этой подготовке есть пробел, его помогли бы закрыть занятия по гособороне.
По мнению Копытина, обязательные уроки гособороны значительно повысят эффективность сотрудничества между образовательными учреждениями и Силами обороны. Для разъяснения целей государственной обороны имеет смысл взвесить централизованное применение такой образовательной программы через Министерство обороны и НАТО. Должны ли уроки по самообороне стать обязательными в старших классах средней школы и гимназии? Надо ли учащимся обладать знаниями о целях национальной обороны и иметь навыки владения огнестрельным оружием? В ходе опроса жителей Эстонии с нами поделились мнениями более 30 человек из Нарва-Йыэсуу, Азери, Таллинна, Тарту, Йыхви. Большинство опрошенных положительно отнеслись к тому, чтобы предмет «гособорона» стал обязательным, при условии что преподавать будут представители Сил обороны.
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