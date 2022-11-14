Опрос недели ⟩ Гособорона в школе: должен ли ученик знать, как стреляет оружие и действует армия?

Это воспитывает в подростках мужественность, патриотизм

Юноши должны знать, как владеть оружием, уметь действовать совместно в решении военных задач, защититься и защищать. Для этого необходимы уроки обороны, а также практические занятия. Это воспитывает в подростках мужественность, патриотизм, ответственность. В школе или гимназии обязательно должен быть специалист по военной подготовке, который принимает решения о том, как учить военному делу и как действовать, если случится что-то страшное.

В школах не должно быть агрессии

Готовить в школе солдат? Зачем? Для войны? Любая война в XXI веке – это дикость. Прошли времена великих походов крестоносцев, которые завоевывали земли, страны, города. Прошли времена, когда споры между народами решались в сражениях. То, что сейчас творится в Украине, не ужели не показывает нам всем, к чему приводит милитаристское мышление? Я смотрю, как там бомбят города, гибнут люди, как тысячи военных из России едут на фронт в Украину убивать, и понимаю – все это было заложено в поколение, выросшее при Путине. В школах не должно быть агрессии.

Комментарий автора

В том, что родину надо защищать, сомнений ни у кого нет. Чувство ответственности за свой народ и свою землю у человека врожденное, однако развивать его разумнее всего с детства, со школьной скамьи. Сегодня образование в области гособороны является добровольным и четкой методики преподавания нет. Многое зависит от профессионализма и личной позиции самого педагога. По мнению депутата Европарламента и бывшего командующего Силами обороны Рихо Терраса, в последние годы этот предмет набирает популярность среди старшеклассников и гимназистов. И, похоже, настало время, чтобы уроки по защите родины вошли в обязательную программу.

Многие считают, что обращаться с оружием и ходить строем научат в армии и что гимназистам не стоит тратить на это время. Но строевая подготовка и боевые навыки – лишь малая толика того, в чем сегодня нуждается будущий защитник Эстонии. Знания по гособороне – важное звено образовательной цепи и процесса становления молодого человека как гражданина, уверен доктор исторических наук, преподаватель Военного колледжа Сил обороны Эстонии Игорь Копытин. Конечно, основы учения о государстве в школьной программе присутствуют. Конституцию, государственное устройство, основные социально-политические направления исполнительной и законодательной власти Эстонии ученики изучают на уроках истории. Но у многих остается неполное понимание того, почему и для чего у нас существует гособорона, какова в ней роль общества и личности, какова мера ответственности гражданина перед собой и государством. Молодой человек еще до армии должен быть морально и психологически подготовлен к роли солдата. И если в этой подготовке есть пробел, его помогли бы закрыть занятия по гособороне.

По мнению Копытина, обязательные уроки гособороны значительно повысят эффективность сотрудничества между образовательными учреждениями и Силами обороны. Для разъяснения целей государственной обороны имеет смысл взвесить централизованное применение такой образовательной программы через Министерство обороны и НАТО. Должны ли уроки по самообороне стать обязательными в старших классах средней школы и гимназии? Надо ли учащимся обладать знаниями о целях национальной обороны и иметь навыки владения огнестрельным оружием? В ходе опроса жителей Эстонии с нами поделились мнениями более 30 человек из Нарва-Йыэсуу, Азери, Таллинна, Тарту, Йыхви. Большинство опрошенных положительно отнеслись к тому, чтобы предмет «гособорона» стал обязательным, при условии что преподавать будут представители Сил обороны.