Хельме: нужно лишить права голоса всех граждан третьих стран

«Наша позиция очень четкая и однозначная: не надо было давать это право голоса с самого начала, а потом 20 лет повизгивать, как плохо, что Центристская партия 20 лет у власти в Таллинне. Почему же вы вы дали возможность Центристской партии прийти к власти? Напомню, что это право голоса дали те же политические партии – Партия реформ, «Отечество» – которые сейчас бьют себя в грудь и заявляют, что надо этого права лишить. Это тот популизм, которым сейчас занимается Партия реформ и «Отечество». Но если за ними стоит правда, то, конечно, мы поддержим его (законопроект)», – сказал Хельме.