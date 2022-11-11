На выборах в местные самоуправления права голоса надо лишить всех граждан третьих стран. И хотя законопроект, представленный «Отечеством», не идеален, EKRE готова его поддержать, заявил ERR вице-председатель партии Март Хельме.
Хельме: нужно лишить права голоса всех граждан третьих стран
«Это лучше, чем ничего. Да, конечно, это (проект) не идеален, но мы его, наверное, поддержим. Но достаньте из ящика стола проект, представленный при предыдущем составе Рийгикогу. Это самый лучший законопроект», – сказал Хельме о проекте, застрявшем в Рийгикогу из-за разногласий в коалиции.
В проекте «Отечества» предусмотрено, что права голоса должны быть лишены все граждане третьих стран. По мнению Партии реформ, право голоса на местных выборах должно быть отобрано только у граждан России и то временно. Социал-демократы, напротив, видят в лишении права голоса угрозу безопасности.
По словам Хельме, право голоса необходимо отобрать у всех граждан третьих стран.
«Наша позиция такова, что надо не временно, как заявляет сейчас Партия реформ, а на постоянной основе, и у всех граждан третьих стран – из Латинской Америки, Азии, откуда угодно. Дела Эстонского государства должны по-прежнему решать граждане Эстонии. Если кто-то хочет иметь право голоса в Эстонии – выучите эстонский язык, сдайте все необходимые для натурализации экзамены, получите гражданство и затем участвуйте в делах Эстонии как полноправный гражданин Эстонии», – сказал он.
По словам Хельме, остается непонятным желание Партии реформ сделать запрет временным.
«Это значит, что на время войны. Но ведь все войны заканчиваются. Если мы посмотрим, как Партия реформ наводняет Эстонию славянским населением, то после войны все 150 000 прибывших сюда впоследствии получат право голоса. Вы что, издеваетесь? Совершенно немыслимый подход», – сказал он.
По словам Хельме, лицам без гражданства вообще не следовало давать право голоса.
«Наша позиция очень четкая и однозначная: не надо было давать это право голоса с самого начала, а потом 20 лет повизгивать, как плохо, что Центристская партия 20 лет у власти в Таллинне. Почему же вы вы дали возможность Центристской партии прийти к власти? Напомню, что это право голоса дали те же политические партии – Партия реформ, «Отечество» – которые сейчас бьют себя в грудь и заявляют, что надо этого права лишить. Это тот популизм, которым сейчас занимается Партия реформ и «Отечество». Но если за ними стоит правда, то, конечно, мы поддержим его (законопроект)», – сказал Хельме.
Яанус Карилайд, вице-председатель второй оппозиционной партии, Центристской партии, назвал законопроект классической политической кампанией, и, по его словам, Центристская партия не поддерживает данную инициативу.
Канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила, что план лишения постоянных жителей права голоса на местных выборах противоречит конституции. Если Рийгикогу одобрит законопроект и президент его провозгласит, она готова при необходимости обратиться в Госсуд, для проверки его соответствия Конституции.