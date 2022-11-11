Стирка отменяется: в субботу электричество резко подорожает

Самой высокой – 243,03 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером с 17 до 18 часов, а самой низкой в ночь на субботу, с 4 до 5 часов, когда она упадет до 9,88 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в субботу в среднем 174,66 евро, на 35,2 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить 98,5 евро, на 1,95 процента меньше, чем в Эстонии.

Выше всего средняя биржевая стоимость электроэнергии будет в субботу в Австрии, где она достигнет 179,78 евро за мегаватт-час.

В октябре средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 174,29 евро за мегаватт-час, что на 65% выше, чем в октябре 2021 года, когда средняя месячная цена составила 105,61 евро за мегаватт-час. По сравнению с сентябрем этого года средняя биржевая цена упала на 23,9 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.