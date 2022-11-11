Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в субботу вырастет по сравнению с пятницей на 26,6 процента до 129,21 евро за мегаватт-час.
Стирка отменяется: в субботу электричество резко подорожает
Самой высокой – 243,03 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером с 17 до 18 часов, а самой низкой в ночь на субботу, с 4 до 5 часов, когда она упадет до 9,88 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в субботу в среднем 174,66 евро, на 35,2 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить 98,5 евро, на 1,95 процента меньше, чем в Эстонии.
Выше всего средняя биржевая стоимость электроэнергии будет в субботу в Австрии, где она достигнет 179,78 евро за мегаватт-час.
В октябре средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 174,29 евро за мегаватт-час, что на 65% выше, чем в октябре 2021 года, когда средняя месячная цена составила 105,61 евро за мегаватт-час. По сравнению с сентябрем этого года средняя биржевая цена упала на 23,9 процента.
Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.
Последний ценовой рекорд за период до 2021 года в эстонской ценовой зоне относится к 20 июля 2014 года, когда средняя дневная цена составила 124,77 евро за мегаватт-час.