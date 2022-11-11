Мнение ⟩ Банкой супа по ван Гогу!

Коллекции мирового искусства имеют одно и то же происхождение. Это следствие концентрации богатств в чьих-то одних руках. Правители и аристократы прошлого, банкиры и промышленники настоящего – все они эксплуатировали и продолжают эксплуатировать людей, которые отлучены от средств производства, а порой и от самых элементарных материальных благ. Большинство выживает, как может, а меньшинство жирует, как только хочет, – такой простой порядок. Музеи, фестивали, в целом любые индустрии культуры – непрофильные активы богачей, которые дают возможность существовать обширному штату экспертов, организаторов и творческих единиц.

Армия культуры и искусства – это солдаты, нанятые богачами для прославления себя и своего образа жизни. Ведь не будь богачей, не было бы и этой армии хорошо одетых, изысканно питающихся и заранее от всего уставших людей, которые с удовольствием делают хорошие деньги на наследии нищего блаженного ван Гога. Очень бедный при жизни парень после своей смерти делает очень и очень богатыми целую ораву совершенно посторонних ребят. Это так устроено, и это нравится тем, кто так устроен.

Против этого порядка и выступают экоактивисты. Беспомощные, как и большая часть современного человечества, не способные ни на что повлиять по-настоящему, они прибегают к методам, которые им доступны. Странно обвинять их в том, что у них нет доступа к более эффективным рычагам принятия решений. Они – не власть, они инструмент влияния на нее. Они не врачи, они боль. Если они начинают делать карьеру и входить в истеблишмент, они перестают обливать картины, потому что банкиры и промышленники прибирают их к рукам, как прибирают во всех без исключения случаях, например, профсоюзных деятелей. Пока они свободны, они могут посещать публично доступные места, где выставлено неадекватно дорогое искусство и обращать внимание людей на то, что не все слава богу. Они просто больше ничего не могут сделать. Так на них и на их сигналы могут хотя бы обратить внимание. Под крики «Безобразие!», «Вандалы!» и «Куда смотрит полиция!»