Полиция: при переводе денег нуждающимся нужно сопоставлять номер счета с именем его владельца

Фонды и недоходные объединения постоянно проводят разные кампании для сбора средств нуждающимся в лечении. Обращения публикуются и от частных лиц, например, родственников. К сожалению, некоторые кампании привлекают не только добрых людей, но и мошенников, которые, воспользовавшись историей, пытаются выманить деньги для себя.

Веб-констебль Яна Фролова-Алферьв объяснила, что если есть информация о том, что некие люди прикрываются трагедией и выманивают деньги у жертвователей, нужно обязательно сообщить об этом в полицию. Другой вариант — жертвовать только через фонды и официальные организации, которые проверяют и достоверность истории, и людей, которым после передаются деньги: «Еще один вариант — обращать внимание на соответствие имени и номера счета. Банки, к сожалению, этого теперь не делают, поэтому самим людям стоит обращать на это внимание».