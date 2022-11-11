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В бане был убит человек

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В бане был убит человек
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Полицейская лента.
Полицейская лента. Фото: Margus Ansu

Сегодня, 11 ноября, полиция задержала 55-летнего мужчину по подозрению в нанесении смертельных травм 52-летнему человеку.

Сегодня в 9 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в туалете бани хутора в волости Кехтна находится мужчина без сознания. Приехавшие туда медики установили смерть мужчины и обнаружили на теле следы насилия.

По словам дежурного руководителя отделения полиции Центральной Эстонии Серле Линдре, собранные с места происшествия улики указывают на то, что есть основания подозревать в нанесении смертельных травм находившегося в той же сауне 55-летнего человека, с которым жертва распивала алкогольные напитки.

«Мы задержали 55-летнего мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления, и подробности случившегося мы выясним в ходе уголовного производства», – сказала Линдре.

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