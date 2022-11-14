Татьяна Лаврова: меня обвиняли в том, что я получаю откаты

Известная активистка Татьяна Лаврова рассказала, что и ее обвиняли в том, что, она занимается благотворительностью, чтобы заработать на этом деньги: «Меня, например, обвиняли в том, что, проводя акции в помощь ветеранам, я получают от них откат».

Конечно, многих интересует, сколько денег забирают себе те, кто проводит различные благотворительные акции и кампании. Татьяна Лаврова объяснила, что все пожертвования поступают не на ее личный счет, а на счет организации. Затем необходимо предоставлять отчеты, в которых ясно отражено, сколько и куда было потрачено.

«Никто же не знает, что у Татьяны Лавровой четыре высших образования, она занимается переводами, преподаванием, чем и зарабатывает себе на хлеб»,– смеется Татьяна.