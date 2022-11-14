В понедельник, 14 ноября на канале ETV+ в эфир выйдет очередной выпуск передачи «Своя правда», которая на этот раз посвящена теме благотворительности.
Татьяна Лаврова: меня обвиняли в том, что я получаю откаты
Известная активистка Татьяна Лаврова рассказала, что и ее обвиняли в том, что, она занимается благотворительностью, чтобы заработать на этом деньги: «Меня, например, обвиняли в том, что, проводя акции в помощь ветеранам, я получают от них откат».
Конечно, многих интересует, сколько денег забирают себе те, кто проводит различные благотворительные акции и кампании. Татьяна Лаврова объяснила, что все пожертвования поступают не на ее личный счет, а на счет организации. Затем необходимо предоставлять отчеты, в которых ясно отражено, сколько и куда было потрачено.
«Никто же не знает, что у Татьяны Лавровой четыре высших образования, она занимается переводами, преподаванием, чем и зарабатывает себе на хлеб»,– смеется Татьяна.
С чем еще сталкиваются люди, проводящие благотворительные кампании и собирающие деньги в помощь нуждающимся, поговорят герои и эксперты передачи «Своя правда» в понедельник, 14 ноября, в 20.30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.