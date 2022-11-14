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Мария Гуляева и Эрика Черкашина: эстонская помощь уже очень скоро попадет в Херсон

Павел Соболев
, журналист
Мария Гуляева и Эрика Черкашина: эстонская помощь уже очень скоро попадет в Херсон
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  • В преддверии зимы резко возросла потребность жителей Украины в генераторах
  • В освобождающиеся от оккупантов регионы эстонская помощь поступает довольно быстро
  • В Луганской и Житомирской областях об Эстонии слагают легенды

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и влиянию войны на различные общественные процессы, руководитель офиса НКО Mondo в Украине Мария Гуляева и координатор развития партнерств в Украине НКО Mondo Эрика Черкашина среди прочего ответили на вопросы, касающиеся приоритетов при закупке гуманитарной помощи для Украины на собранные в Эстонии пожертвования, а также темпов, с которыми такая помощь поспевает на деоккупированные территории.

- Из Украины продолжают поступать прекрасные новости об освобождении силами ВСУ от оккупантов все новых и новых территорий, но энергетическая инфраструктура Украины по-прежнему разрушается дроновыми и ракетными ударами агрессора. На какие нужды в первую очередь идут сейчас собирающиеся в Эстонии для Украины пожертвования?

М.Г.: - Главный приоритет — это генераторы, а также пауэрбанки, солнечные батареи, другие приборы, которые помогают поддерживать в критических ситуациях функционирование требующих подачи электроэнергии систем. Это позволяет обеспечить непрерывную работу больниц. Это позволяет работать и другим учреждениям, например, школам.

- Часто говорится, что на территориях, которые освобождаются от оккупантов, наблюдается особенно тяжелая гуманитарная ситуация. Не так давно собранная при поддержке НКО Mondo помощь очень быстро оказалась в освобожденных от оккупантов Изюме и Балаклее. Можно ли сказать, что НКО Mondo и ее партнерам в Украине удается довольно оперативно поспевать в только что освобожденные от сил агрессора и остро нуждающиеся в помощи места? Можно ли ждать, что скоро продовольственные пакеты и другую помощь при поддержке НКО Mondo получат и, например, жители Херсона?

Э.Ч.: - Действительно, самые тяжелые с гуманитарной точки зрения ситуации наблюдаются именно на деоккупированных территориях. Думаю, с большой долей уверенности можно сказать, что уже в самое ближайшее время мы сможем доставлять продукты и другую необходимую помощь и в Херсон. В том, что у нас получается так быстро реагировать, очень велика заслуга нашего давнего партнера в Украине, организации «Восток SOS».

У «Восток SOS» и своя большая партнерская сеть, и большой штат сотрудников, которые оказываются моментально готовы к работе на только что освобожденных от оккупантов территориях. Также у «Восток SOS» не бывает дефицита предложений о сотрудничестве от волонтеров, которые тоже всегда готовы приходить на помощь именно там, где это особенно необходимо. По этой причине можно не сомневаться, что в самое ближайшее время собранная нашими усилиями помощь прибудет на деоккупированные территории Херсонской области.

Вообще же мы готовы отправлять гуманитарную помощь в любые регионы Украины, которые находятся под контролем украинских сил. Хочу также напомнить, что если в начале полномасштабной войны мы комплектовали гуманитарную помощь для Украины из продуктов, гигиенических принадлежностей и других предметов, закупая их преимущественно в Эстонии и отправляя в Украину фурами, то сейчас у нас получается покупать практически все на месте, в Украине.

Во-первых, это дешевле, и у нас получается возможность помочь большему количеству людей, во-вторых, мы таким образом поддерживаем украинскую промышленность, украинскую экономику. Более того, около 90 процентов продовольственных товаров, что мы закупаем в Украине, являются продукцией украинских предприятий. А вот что касается закупок генераторов и прочих предметов, связанных с энергетикой, то их мы и сейчас закупаем в Эстонии, а также в некоторых других странах Европейского союза.

В преддверии зимы на генераторы, буржуйки, твердотопливные печи очень сильно вырос спрос в Украине. В связи с этим мы решили покупать эти устройства в Эстонии или еще где-то в Европе, и даже не только из-за ценовых соображений. Просто эти приборы оказались в Украине в дефиците, и мы не захотели усугублять этот дефицит, потому что подумали, что произведенные или находящиеся в Украине генераторы и так попадут в руки тех, кто в них нуждается, и тут наше посредничество никакого смысла бы не имело. Мы сосредоточились на том, чтобы привозить в Украину генераторы из других стран.

- НКО Mondo постоянно сообщает о географическом расширении своей партнерской сети в Украине. Работа НКО Mondo в Украине в 2014 году началась с востока, с Луганской области, теперь НКО Mondo действует если не повсюду в Украине, то в очень многих ее регионах. Где сейчас НКО Mondo особенно активна, в каких районах Украины сотрудничество с партнерами можно назвать особенно плодотворным?

М.Г.: Мы, как и правительство Эстонии, уделяем особенное внимание Житомирской области. В Житомире у нас сейчас очень активно развивается новое партнерство с организацией Real Ukrainians. Также у нас недавно завязались новые и очень тесные партнерские связи во Львовской области. При этом мы, конечно, продолжаем очень активно сотрудничать с организацией «Восток SOS».

Э.Ч.: Когда мы говорим о «Восток SOS», очень важно понимать, что охват гуманитарной деятельности этой организации уже давно не ограничивается только восточной частью Украины. Да, она была создана для оказания поддержки людям в Луганской и Донецкой областях, но сейчас она работает по всей Украине. Именно благодаря «Восток SOS» нам удается доставлять собранную на эстонские пожертвования помощь в самые сложные, самые труднодоступные регионы. Если же говорить о текущей ситуации, то в географическом измерении самыми важными нашими приоритетами сейчас являются Киевская, Житомирская и Черниговская области.

М.Г.: В Киевской области очень важным для нас новым партнером стала не так давно организация «Добробат». Эта организация занимается ремонтом и восстановлением жилищ, пострадавших в результате боевых действий. Волонтерская сеть этой организации насчитывает более 3000 человек. Среди этих людей очень много таких, которые в профессиональном смысле никак не связаны с гуманитарной сферой, но они находят время и ресурсы для того, чтобы участвовать в этой чрезвычайно важной миссии.

- Эстония, разумеется, далеко не единственная страна, жители которой активно жертвуют средства для оказания помощи народу Украины. Если говорить не об абсолютных, а об относительных — с учетом размеров разных государств — величинах, можно ли констатировать, что в плане воли общества помогать украинцам Эстония занимает среди стран-друзей Украины одну из лидирующих позиций?

М.Г.: - Я долгое время жила в Луганской области и могу сказать, что там название HKO Mondo знают очень многие люди. Жителям Луганской области очень хорошо известно, что жители Эстонии очень активно помогают Украине. Я не сомневаюсь, что сейчас подобная репутация у Эстонии совершенно заслуженно формируется и среди жителей Житомирской области. Там уже об Эстонии, так сказать, слагают легенды.

Но и в Луганской области добрая память об Эстонии никуда не пропадает. Там очень хорошо знают о роли НКО Mondo в том, что работавшие там школы, чьим учителям и ученикам пришлось эвакуироваться, не закрылись окончательно, а смогли продолжить свою работу в онлайн-режиме. С тем же набором педагогов и школьников. В физическом смысле этих школ не существует, однако полноценная учебная работа ведется. Без поддержки НКО Mondo это было бы невозможно. Я думаю, что это была исключительно важная помощь.

Э.Ч.: Эстонию действительно можно назвать страной, чья поддержка Украины очень заметна. И сейчас жители Эстонии продолжают активно жертвовать деньги на гуманитарную помощь жителям Украины. Я все время получаю письма от представителей бизнеса, от частных лиц с предложениями о помощи. Кто-то хочет пожертвовать материальные средства, кто-то, например, предлагает свою помощь в качестве волонтера.

Это с очень хорошей стороны характеризует жителей Эстонии, подтверждает, что жители Эстонии — молодцы, но мы ни в коем случае не должны останавливаться. Мы должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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