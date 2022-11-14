Мария Гуляева и Эрика Черкашина: эстонская помощь уже очень скоро попадет в Херсон

- Эстония, разумеется, далеко не единственная страна, жители которой активно жертвуют средства для оказания помощи народу Украины. Если говорить не об абсолютных, а об относительных — с учетом размеров разных государств — величинах, можно ли констатировать, что в плане воли общества помогать украинцам Эстония занимает среди стран-друзей Украины одну из лидирующих позиций?
М.Г.: - Я долгое время жила в Луганской области и могу сказать, что там название HKO Mondo знают очень многие люди. Жителям Луганской области очень хорошо известно, что жители Эстонии очень активно помогают Украине. Я не сомневаюсь, что сейчас подобная репутация у Эстонии совершенно заслуженно формируется и среди жителей Житомирской области. Там уже об Эстонии, так сказать, слагают легенды.
Но и в Луганской области добрая память об Эстонии никуда не пропадает. Там очень хорошо знают о роли НКО Mondo в том, что работавшие там школы, чьим учителям и ученикам пришлось эвакуироваться, не закрылись окончательно, а смогли продолжить свою работу в онлайн-режиме. С тем же набором педагогов и школьников. В физическом смысле этих школ не существует, однако полноценная учебная работа ведется. Без поддержки НКО Mondo это было бы невозможно. Я думаю, что это была исключительно важная помощь.
Э.Ч.: Эстонию действительно можно назвать страной, чья поддержка Украины очень заметна. И сейчас жители Эстонии продолжают активно жертвовать деньги на гуманитарную помощь жителям Украины. Я все время получаю письма от представителей бизнеса, от частных лиц с предложениями о помощи. Кто-то хочет пожертвовать материальные средства, кто-то, например, предлагает свою помощь в качестве волонтера.
Это с очень хорошей стороны характеризует жителей Эстонии, подтверждает, что жители Эстонии — молодцы, но мы ни в коем случае не должны останавливаться. Мы должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.
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