Мария Гуляева и Эрика Черкашина: эстонская помощь уже очень скоро попадет в Херсон

- НКО Mondo постоянно сообщает о географическом расширении своей партнерской сети в Украине. Работа НКО Mondo в Украине в 2014 году началась с востока, с Луганской области, теперь НКО Mondo действует если не повсюду в Украине, то в очень многих ее регионах. Где сейчас НКО Mondo особенно активна, в каких районах Украины сотрудничество с партнерами можно назвать особенно плодотворным?

М.Г.: Мы, как и правительство Эстонии, уделяем особенное внимание Житомирской области. В Житомире у нас сейчас очень активно развивается новое партнерство с организацией Real Ukrainians. Также у нас недавно завязались новые и очень тесные партнерские связи во Львовской области. При этом мы, конечно, продолжаем очень активно сотрудничать с организацией «Восток SOS».

Э.Ч.: Когда мы говорим о «Восток SOS», очень важно понимать, что охват гуманитарной деятельности этой организации уже давно не ограничивается только восточной частью Украины. Да, она была создана для оказания поддержки людям в Луганской и Донецкой областях, но сейчас она работает по всей Украине. Именно благодаря «Восток SOS» нам удается доставлять собранную на эстонские пожертвования помощь в самые сложные, самые труднодоступные регионы. Если же говорить о текущей ситуации, то в географическом измерении самыми важными нашими приоритетами сейчас являются Киевская, Житомирская и Черниговская области.