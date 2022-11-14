Из Украины продолжают поступать прекрасные новости об освобождении силами ВСУ от оккупантов все новых и новых территорий, однако ясно, что жителей Украины ждет очень тяжелая зима. Энергетическая инфраструктура по-прежнему разрушается дроновыми и ракетными ударами агрессора. На какие нужды в первую очередь идут сейчас собираемые в Эстонии для Украины пожертвования? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimeеs беседует с руководителем офиса НКО Mondo в Украине Марией Гуляевой и координатором развития партнерств в Украине НКО Mondo Эрикой Черкашиной.
Студия Postimees: в какой помощи в преддверии зимы сильнее всего нуждаются жители Украины?
- Часто говорится, что на территориях, которые освобождаются от оккупантов, наблюдается особенно тяжелая гуманитарная ситуация. Не так давно собранная при поддержке НКО Mondo помощь очень быстро оказалась в освобожденных от оккупантов Изюме и Балаклее. Можно ли сказать, что у НКО Mondo и ее партнеров в Украине получается довольно оперативно поспевать с помощью в только что освобожденные от сил агрессора и остро нуждающиеся в помощи места? Можно ли ждать, что скоро продовольственные пакеты и другую помощь при поддержке НКО Mondo получат и, например, люди в Херсоне?
- НКО Mondo постоянно сообщает о географическом расширении своей партнерской сети в Украине. Работа НКО Mondo в Украине в 2014 году началась с востока, с Луганской области, теперь НКО Mondo действует если не повсюду в Украине, то в очень многих ее регионах. Где сейчас НКО Mondo особенно активна, в каких районах Украины сотрудничество с партнерами можно назвать особенно плодотворным?
- Эстония, разумеется, далеко не единственная страна, жители которой активно жертвуют средства для оказания помощи народу Украины. Если говорить не об абсолютных, а об относительных — с учетом размеров разных государств — величинах, можно ли констатировать, что в плане воли общества помогать украинцам Эстония занимает среди стран-друзей Украины одну из лидирующих позиций?
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