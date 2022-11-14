Студия Postimees: в какой помощи в преддверии зимы сильнее всего нуждаются жители Украины?

- Часто говорится, что на территориях, которые освобождаются от оккупантов, наблюдается особенно тяжелая гуманитарная ситуация. Не так давно собранная при поддержке НКО Mondo помощь очень быстро оказалась в освобожденных от оккупантов Изюме и Балаклее. Можно ли сказать, что у НКО Mondo и ее партнеров в Украине получается довольно оперативно поспевать с помощью в только что освобожденные от сил агрессора и остро нуждающиеся в помощи места? Можно ли ждать, что скоро продовольственные пакеты и другую помощь при поддержке НКО Mondo получат и, например, люди в Херсоне?