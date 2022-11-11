Украинские войска вошли в Херсон: местные жители празднуют освобождение города

Сегодня, 11 ноября, военнослужащие ВСУ вошли в Херсон, сообщили изданию «Громадське» жители города, местные журналисты, а также источник из властей Херсонской области.

Горожане выходят на улицы, обнимаются с украинскими военными и вешают украинские флаги на административные здания. Жители Херсона кричат «Героям слава!» и поют песни.

Также местные жители срывают плакаты «Россия здесь навсегда». Фотографии и видео публикуют различные телеграм-каналы.

«Укрпочта» выпустит марку «Херсон это Украина» в честь освобождения города. На марке будут изображены херсонский арбуз и жители города, встречающие ВСУ.

Украина официально подтвердила возвращение Херсона

Сначала ни власти Украины, ни украинская армия не сообщали о входе военнослужащих ВСУ в город. Но, например, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале лаконичный пост «11.11.2022».

Днем Минобороны Украины объявило о возвращении Херсона под контроль и опубликовало инструкцию для российских военнослужащих, которые захотят сдаться.

Минобороны Украины в обращении к российским военнослужащим подчеркнуло, что командование бросило их на произвол судьбы, а командиры призывают переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Ведомство предупреждает, что пути отступления находятся под огневым контролем украинской армии, и каждый, кто окажет сопротивление, будет убит.

Сдавшимся в плен Украина обещает сохранить жизнь. Для этого надо связаться с проектом «Хочу жить», а если такой возможности нет, то выполнить следующие действия: отстегнуть магазин и повесить оружие на левое плечо стволом вниз; поднять руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань); с криком «Сдаюсь!» подойти к украинским военным по команде. В составе группы нужно отложить все оружие, встать перед своей военной техникой и отправить безоружного переговорщика с белым флагом.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона.

Напомним, что 9 ноября командующий российскими войсками в Херсонской области Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу оставить правобережную часть Херсонской области вместе с Херсоном. Шойгу согласился с предложением Суровикина