Лучшие варианты ставок на футбол

Так же опытные беттеры умеют выискивать в протоколах игр желтые и красные карточки. Простой пример: если речь идет о так называемой игре на выживание и склонность центрального защитника команды к получению желтой карточки выше среднего, то копейка вам почти гарантирована.

Кстати, нюансы, касающиеся карточек и угловых ударов, стоит помнить и в случае со ставками Live, потому что в ситуации, когда одна команда атакует, а другая отчаянно защищает свои ворота, и те и другие обычно неминуемы.

Предварительная работа – залог всего!

Поэтому итог лучших ставок на футбол прост. Не стоит строить из себя Нострадамуса и предсказывать точный исход матча или то, забьет ли Криштиану Роналду свой очередной гол или нет. Это, конечно, может произойти, но разумнее все же рассеивать риски. Так же, как и с инвестициями!

На первый взгляд такая предварительная работа может показаться нудной, но в действительности именно в нюансах кроются те самые сладкие коэффициенты, за которыми охотятся настоящие гуру беттинга. Кроме того, всегда можно комбинировать разные ставки, но подробнее об этом мы поговорим в другой раз.

Тем же, кто очень охоч до комбинаторики, мы можем по-дружески подсказать, что среди вариантов, предлагаемых букмекерами, можно найти и такие объединенные ставки, как «исход игры и количество голов больше/меньше», где обычная ставка 1×2 может стать во много раз привлекательнее.