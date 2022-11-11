Поскольку Чемпионат мира по футболу – событие поистине грандиозное, он притягивает к себе и людей, далеких от футбола. Болельщиков, которые, конечно, понимают смысл, прелесть и суть погони за мячом, но которые имеют смутное представление о деталях этой игры.
Лучшие варианты ставок на футбол
Поэтому не стоит стыдиться, если возможные варианты ставок на футбол для вас еще более непонятны. Самые простые варианты 1×2 (победа домашней команды – ничья – победа гостей) обычно все же большинству известны, но на самом деле в футболе существуют десятки и десятки вариантов ставок, с возможностями которых мы вас сейчас и познакомим.
В футболе главное – голы
К примеру, не стоит оставлять без внимания графу «голы». Если на поле выходит команда, делающая упор на хорошую защиту и контратаки, то, вероятнее всего, особой беготни можно не ожидать и стоит обратить внимание на ставку «менее 1,5 гола».
В то же время, если речь идет о команде, играющей в открытый футбол, шансы на увеличение счета на табло значительно выше, и слово «менее» в графе голов можно заменить на «более». К примеру, «более 2,5 гола».
Разумеется, для того чтобы делать такие ставки, необходимо проделать предварительную работу: изучить результаты прежних встреч этих команд, бегло проанализировать стиль игры и, что самое главное, пробежаться по травмам игроков! Ведь если лучший нападающий команды не выйдет на поле, то это может поставить крест на всем, что было прежде.
Угловые и карточки
Говоря об атаках, стоит иметь в виду, что такие команды, как правило, зарабатывают больше угловых. Хотя не каждый угловой по понятным причинам превращается в гол, это никак не повлияет на вашу ставку, если вы поставили не на голы, а именно на угловые.
Так же опытные беттеры умеют выискивать в протоколах игр желтые и красные карточки. Простой пример: если речь идет о так называемой игре на выживание и склонность центрального защитника команды к получению желтой карточки выше среднего, то копейка вам почти гарантирована.
Кстати, нюансы, касающиеся карточек и угловых ударов, стоит помнить и в случае со ставками Live, потому что в ситуации, когда одна команда атакует, а другая отчаянно защищает свои ворота, и те и другие обычно неминуемы.
Предварительная работа – залог всего!
Поэтому итог лучших ставок на футбол прост. Не стоит строить из себя Нострадамуса и предсказывать точный исход матча или то, забьет ли Криштиану Роналду свой очередной гол или нет. Это, конечно, может произойти, но разумнее все же рассеивать риски. Так же, как и с инвестициями!
На первый взгляд такая предварительная работа может показаться нудной, но в действительности именно в нюансах кроются те самые сладкие коэффициенты, за которыми охотятся настоящие гуру беттинга. Кроме того, всегда можно комбинировать разные ставки, но подробнее об этом мы поговорим в другой раз.
Тем же, кто очень охоч до комбинаторики, мы можем по-дружески подсказать, что среди вариантов, предлагаемых букмекерами, можно найти и такие объединенные ставки, как «исход игры и количество голов больше/меньше», где обычная ставка 1×2 может стать во много раз привлекательнее.
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