Чемпионат мира по футболу – это множество специальных предложений. Как получить от них максимум?

Но где же находится этот богатый на грибы лес? Конечно же, в разделе «Все кампании» на сайте Olybet, где даже уже сейчас, еще до начала чемпионата, можно найти кое-что интересное.

Преимущества нового клиента

Если вы новичок в беттинге, то вам следует держать ухо особенно востро. Дело в том, что по случаю ЧМ по футболу Olybet удвоит первый выигрыш каждого нового клиента в пределах 100 евро. Наверное, нужно уточнить, что сумма, о которой идет речь, свалится на вас только в том случае, если вы поставите именно на ЧМ по футболу, но ведь в это время только на него и стоит делать ставки!

Помимо этого, Olybet гарантирует новому клиенту другую выгоду. Если вы сделаете ставку на ЧМ в размере не менее 10 евро, то Olybet подарит вам со своей стороны фрибет на сумму 10 евро. Что это значит? В общем-то бесплатную ставку! Вы сможете поставить свалившуюся на вас десятку на что душа пожелает.

Это хороший вариант для тех, кто надеется на какой-нибудь неожиданный исход ЧМ и связанный с ним высокий коэффициент. Такие осмелились бы поставить на то, что Греция станет победителем Евро-2004, даже не имея машины времени.

Возможность вернуть деньги