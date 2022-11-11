Любые крупные соревнования для любителей беттинга означают только хорошее, поскольку с их приближением всевозможные специальные предложения на сайтах букмекерских контор начинают появляться как грибы после дождя. Исключением, разумеется, не станет и Olybet в преддверии Чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу – это множество специальных предложений. Как получить от них максимум?
Но где же находится этот богатый на грибы лес? Конечно же, в разделе «Все кампании» на сайте Olybet, где даже уже сейчас, еще до начала чемпионата, можно найти кое-что интересное.
Преимущества нового клиента
Если вы новичок в беттинге, то вам следует держать ухо особенно востро. Дело в том, что по случаю ЧМ по футболу Olybet удвоит первый выигрыш каждого нового клиента в пределах 100 евро. Наверное, нужно уточнить, что сумма, о которой идет речь, свалится на вас только в том случае, если вы поставите именно на ЧМ по футболу, но ведь в это время только на него и стоит делать ставки!
Помимо этого, Olybet гарантирует новому клиенту другую выгоду. Если вы сделаете ставку на ЧМ в размере не менее 10 евро, то Olybet подарит вам со своей стороны фрибет на сумму 10 евро. Что это значит? В общем-то бесплатную ставку! Вы сможете поставить свалившуюся на вас десятку на что душа пожелает.
Это хороший вариант для тех, кто надеется на какой-нибудь неожиданный исход ЧМ и связанный с ним высокий коэффициент. Такие осмелились бы поставить на то, что Греция станет победителем Евро-2004, даже не имея машины времени.
Возможность вернуть деньги
Что касается ставки в размере 10 евро, сделанной для получения фрибета, то в том случае, если она по какой-то причине не сработает, Olybet вернет вам эту сумму просто так!
Вернуть деньги можно и другими способами, например, в Olybet существует страховка экспресс-ставки. Это означает, что в случае, если из вашего экспресса, состоящего как минимум из пяти событий, проиграет только одно из них, вы получите поставленную сумму назад. В случае экспресса, состоящего из пяти событий, мы говорим лишь о 20 процентах, но если ваш экспресс состоит, например, из десяти событий, то это уже 100 процентов.
Это означает, что если Бразилия, Франция, Аргентина, Англия, Нидерланды, Испания, Германия, Португалия и Дания выиграют свои первые матчи чемпионата, как вы и прогнозировали, а Бельгия по какой-то причине проиграет, то вы все же получите свои деньги обратно.
Лучшие из возможных коэффициентов
Мы рекомендуем любителям ставок следить за предложениями OlyBoost. Что это такое, спросите вы. Это те самые наиболее вкусные съедобные грибы. Собственно, Olybet предлагает своим клиентам увеличенные коэффициенты, гарантирующие более крупные выигрыши – такого вы больше нигде не найдете.
Следующий пример, конечно, не связан с футболом – мы приводим его просто чтобы проиллюстрировать то, о чем мы говорим. Если коэффициент на победу первой ракетки мира среди женщин Иги Швёнтек в финале WTA составлял 1,6, то при помощи OlyBoost его можно было повысить до 2,1.
Тем, кому это кажется смешным, ведь Ига турнир не выиграла, стоит сбавить обороты. Это хороший пример того, что в ставках на спорт нельзя терять бдительности, ведь без сюрпризов здесь не обходится. За это мы и любим спорт!
Поэтому те, кто не считает себя настолько рисковым, чтобы делать настоящие ставки, во время ЧМ по футболу смогут попробовать свои силы в Olybet Fantasy Freeroll.
Сколотите свою виртуальную команду до начала чемпионата и зарабатывайте очки в зависимости от того, как будут выступать игроки. При этом участие в виртуальном футболе совершенно бесплатное, а между лучшими виртуальными тренерами перед Рождеством будет разыграно 10 000 евро.
Следить за всеми матчами Чемпионата мира по футболу и делать ставки можно на сайте OlyBet Katar 2022.