От редакции ⟩ Судьбу Эстонии будут решать после выборов малые партии, а не EKRE и реформисты

По состоянию на 8 ноября поддержка центристов среди граждан Эстонии составила по данным социологической фирмы Norstat 13,8 процента (в феврале было более 20). Тем временем поддержка EKRE достигла рекордных 27,5 процента. Учитывая, что рейтинг центристов резко упал и среди эстонцев (осталось около восьми процентов), и среди русскоязычных (в 2019 году поддержка достигала 80, теперь около 47 процентов), то логично полагать, что EKRE извлекла выгоду из неудач партии Юри Ратаса. Центристы перестали формировать основные темы общенациональной повестки. Сегодня из их риторики вспоминаются вынужденные квартиросъемщики, бесплатный общественный транспорт в уездах и что-то невнятное о пенсиях и русских школах.

Теперь повестка формируется в противоборстве Каи Каллас и Мартина Хельме. Реформисты и EKRE действительно имеют весьма разный взгляд на развитие Эстонии и ее присутствие в международной жизни. Вспомним, что EKRE постоянно обвиняет во многих бедах Европейский союз, а Март Хельме как-то намекнул, что вместо НАТО нам нужен таинственный «план Б». Тогда как реформистам очень удобно сейчас списывать почти все затруднения на войну, не оглядываясь на собственные просчеты. Упрощение проблем и теми и другими вредит качеству принятия решений.