Эстонская политика поляризуется. Вместо привычного противостояния центристов и реформистов рейтинги поддержки партий провоцируют новое жесткое противостояние. Партия EKRE заменила Центристскую и предлагает вместе с реформистами выбрать между изоляционистским традиционным и открытым либеральным мировоззрением. Однако судьбу Эстонии в течение четырех лет после парламентских выборов в марте 2023 года будут формировать, скорее, малые партии.
От редакции ⟩ Судьбу Эстонии будут решать после выборов малые партии, а не EKRE и реформисты
По состоянию на 8 ноября поддержка центристов среди граждан Эстонии составила по данным социологической фирмы Norstat 13,8 процента (в феврале было более 20). Тем временем поддержка EKRE достигла рекордных 27,5 процента. Учитывая, что рейтинг центристов резко упал и среди эстонцев (осталось около восьми процентов), и среди русскоязычных (в 2019 году поддержка достигала 80, теперь около 47 процентов), то логично полагать, что EKRE извлекла выгоду из неудач партии Юри Ратаса. Центристы перестали формировать основные темы общенациональной повестки. Сегодня из их риторики вспоминаются вынужденные квартиросъемщики, бесплатный общественный транспорт в уездах и что-то невнятное о пенсиях и русских школах.
Теперь повестка формируется в противоборстве Каи Каллас и Мартина Хельме. Реформисты и EKRE действительно имеют весьма разный взгляд на развитие Эстонии и ее присутствие в международной жизни. Вспомним, что EKRE постоянно обвиняет во многих бедах Европейский союз, а Март Хельме как-то намекнул, что вместо НАТО нам нужен таинственный «план Б». Тогда как реформистам очень удобно сейчас списывать почти все затруднения на войну, не оглядываясь на собственные просчеты. Упрощение проблем и теми и другими вредит качеству принятия решений.
В общем социальном контексте EKRE, бесспорно, старается озвучивать чаяния тех, кто на что-то обижен и считает себя обделенным. Поэтому они занимаются чистым популизмом наподобие электричества за три цента, но могут и указать на реальные проблемы, отрабатывая роль оппозиции. В свою очередь, реформисты по-прежнему выступают как партия успеха и открытости, опирающаяся на сложившийся государственный аппарат и сильный партийный бренд.
Кампания перед мартовскими выборами 2023 года точно будет жесткой. Пропорциональная избирательная система Эстонии не позволит чрезмерно усилиться ни одной партии. Учитывая, что крупные игроки взаимно исключили сотрудничество, состав следующего правительства будут решать не они. Это будут делать малые партии – «Отечество», социал-демократы, центристы и «Ээсти 200» (последняя – если пройдет в парламент).
Они будут устраивать смотрины и тщательно оценивать предложения, заставляя нервничать две крупные партии. Вытекающая из многопартийности необходимость заключать сложные компромиссы и вероятность формирования правительства с тремя или даже четырьмя партнерами может привести к тому, что от громких лозунгов EKRE и реформистов останется лишь основа. Поэтому малые партии будут стараться перехватить инициативу, угрожая создать правительство с другой крупной партией. Это эффективная тактика выкручивания рук. Есть основание полагать, что социал-демократы не пойдут с EKRE в правительство. Остальные – смогут. Эстонская политика находится на пороге серьезной перетасовки карт.