Одна из лучших возможностей для беттеров во время ЧМ по футболу – ставки Live

Первый вопрос, который возникает, что означает выражение «ставки Live»? В принципе, то, что написано – игру у букмекера в режиме реального времени.

Лучше один раз увидеть

Самым большим преимуществом ставок Live является то, что вы можете посмотреть ход конкретной игры, прежде чем ставить на нее свои деньги. Проверить, так ли хорош на газоне предполагаемый фаворит, или обнаружить, что команда, считавшаяся аутсайдером, по какой-то причине завладела ситуацией на поле.

Разобравшись в ситуации, можно получить выгоду с коэффициентов, установленных еще до начала игры, – хотя и они по ходу игры меняются, но уже не так быстро – и по истечении 90 минут ударить по рукам.

Отдельной темой, конечно, являются события, влияющие на ход игры. Если команда соперников зарабатывает пенальти, то сделать ставку на «гол гостей» с хорошим коэффициентом беттеры все же не могут. Букмекерские конторы в этом зачете всегда оказываются расторопнее и для блокировки ставок они используют определенную временную задержку, которая позволяет им оставаться в выигрыше.

Однако это не означает, что вам не удастся ничего заработать с этого пенальти и его реализации. Будь то гол, красная карточка, травма ключевого игрока или другое событие, существенно меняющее ход матча, коэффициенты при этом меняются катастрофически.

Коэффициенты меняются постоянно