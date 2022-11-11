Хотя традиционные ставки на спорт представляют собой ставки в прематче (pre-match), появляется все больше желающих двигаться дальше и делать ставки Live.
Одна из лучших возможностей для беттеров во время ЧМ по футболу – ставки Live
Первый вопрос, который возникает, что означает выражение «ставки Live»? В принципе, то, что написано – игру у букмекера в режиме реального времени.
Лучше один раз увидеть
Самым большим преимуществом ставок Live является то, что вы можете посмотреть ход конкретной игры, прежде чем ставить на нее свои деньги. Проверить, так ли хорош на газоне предполагаемый фаворит, или обнаружить, что команда, считавшаяся аутсайдером, по какой-то причине завладела ситуацией на поле.
Разобравшись в ситуации, можно получить выгоду с коэффициентов, установленных еще до начала игры, – хотя и они по ходу игры меняются, но уже не так быстро – и по истечении 90 минут ударить по рукам.
Отдельной темой, конечно, являются события, влияющие на ход игры. Если команда соперников зарабатывает пенальти, то сделать ставку на «гол гостей» с хорошим коэффициентом беттеры все же не могут. Букмекерские конторы в этом зачете всегда оказываются расторопнее и для блокировки ставок они используют определенную временную задержку, которая позволяет им оставаться в выигрыше.
Однако это не означает, что вам не удастся ничего заработать с этого пенальти и его реализации. Будь то гол, красная карточка, травма ключевого игрока или другое событие, существенно меняющее ход матча, коэффициенты при этом меняются катастрофически.
Коэффициенты меняются постоянно
Если, к примеру, перед началом встречи коэффициент фаворита составляет всего 1,2, то есть при ставке на 50 евро он означал бы выигрыш в 60 евро, то после гола, пропущенного на первых минутах матча, он может увеличиться до 1,6 – 1,7. И это означало бы выигрыш не в 10, а в 25 евро.
Хотя ставка на проигрывающую команду инстинктивно может показаться глупостью, в случае с односторонними матчами именно это позволяет сорвать больший куш с коэффициентов.
В то же время, если аналогичный гол оказывается забитым в ворота фаворита в завершающей фазе матча, то порой стоит подумать о том, чтобы сделать ставку на аутсайдера. Однако такие решения можно принимать, только если вы следите за ходом встречи и делаете ставки Live.
То же самое касается угловых ударов и карточек
Разумеется, ставки Live не ограничиваются лишь вариантами 1×2, в случае с ними так же можно ставить на того, кто забьет следующий гол, на команду, которая поведет в счете, на следующий угловой удар / карточку и т. д. Все перечисленные варианты есть среди ставок Live, но при этом следует просто помнить о том, что коэффициенты за этими ставками меняются в мгновение ока.
В то же время те, кто непрестанно следит за игрой и коэффициентами, могут найти такие варианты для ставок, которые обычно остаются незамеченными.
Если, к примеру, к 60-ой минуте фаворит по-прежнему проигрывает, его усиленный прессинг является логическим продолжением игры. Хотя гола может и не случиться, рост количества угловых все же довольно вероятен. Или же количество карточек у соперников, ведь аутсайдеры, как известно, мастера тянуть время.
Это и есть те нюансы, о которых стоит помнить, делая ставки Live.
Следить за всеми матчами Чемпионата мира по футболу и делать ставки можно на сайте OlyBet Katar 2022.