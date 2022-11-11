BRM, или Как позаботиться о своих финансах, делая ставки

Банкролл-менеджмент важен не только с точки зрения ответственной игры. Его соблюдение гарантирует, что вам не нужно будет постоянно подкидывать денег на свой аккаунт, и у вас будет больше шансов добиться успеха в долгосрочной перспективе.

Рассмотрим простой пример. Выделенная вами сумма на ставки составляет 100 евро, и во время Чемпионата мира вы делаете две ставки по 50 евро на предполагаемых фаворитов встреч. Но ситуация складывается так, что они проигрывают или играют вничью.

Сделав всего две ставки по 50 евро, вы остаетесь без денег. Однако при соблюдении BRM ваши дела будут обстоять совершенно иначе, и в худшем случае вы проиграете шесть евро. Ощутимая разница, не так ли?

Таким образом соблюдение BRM гарантирует и тот факт, что ваш бюджет, выделенный на ставки, будет более устойчив к неожиданным поворотам событий.

Если несколько игр подряд ваши прогнозы сбываются, естественно возникает искушение увеличить ставки. И это совершенно понятно, но и в случае успеха стоит придерживаться правил банкролл-менеджмента, ведь даже если у вас есть отличный импульс, вы проделали фантастическую предварительную работу и кажется, что все звезды сходятся, может случиться так, что мяч попадет в штангу или нападающий не забьет с пары метров в пустые ворота, и ваша ставка проиграет и вся заработанная ранее прибыль как в воду канет.

BRM – одна из самых важных вещей в беттинге, но при этом, наверное, один из самых трудно отслеживаемых элементов. Его важность невозможно переоценить, но как в случае успеха, так и в случае неудачных прогнозов его можно с легкостью игнорировать и увеличить ставки, чтобы побольше выиграть или поскорее вернуть потерянное. Но как говорится в известной поговорке, тише едешь – дальше будешь.