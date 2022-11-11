Ориентироваться в мире ставок порой сложно даже опытным игрокам. Однако в преддверии ЧМ по футболу мы решили протянуть руку помощи тем, кто интересуется ставками, и помочь разобраться как в чтении коэффициентов, так и в других нюансах, необходимых для успешного прогнозирования.
BRM, или Как позаботиться о своих финансах, делая ставки
Один из самых важных моментов, которые следует учитывать, делая ставки, – это размер ваших ставок по сравнению с общей суммой денег, которые вы выделяете для ставок, то есть банкролл-менеджмент (bankroll management, BRM). Ведь совершенно не логично ставить все свое имущество на одну футбольную встречу, потому что мяч круглый, а сюрпризы заложены в ДНК игры. Наверняка, многие знают кого-то, кто знает кого-то, кто потерял большую сумму, поставив, например, на победу Real Madrid с коэффициентом 1,01. Но именно в тот судьбоносный вечер испанский клуб, который даже называют королевским, вынужден был признать превосходство своего соперника.
Существуют разные теории BRM, но, наверное, самым популярным является золотое правило, согласно которому на одну ставку нельзя тратить больше двух-трех процентов BRM. Чтобы было совсем уж понятно: если общая сумма денег, которые вы планируете потратить на ставки, составляет сотню евро, то не стоит сорить деньгами и ставить сразу по 50 евро – успокойтесь и делайте небольшие ставки по паре евро.
Заботиться о своем бюджете, выделенном для ставок, невероятно важно. Это гарантирует ответственную игру, ведь если вы отвернетесь от BRM, гораздо проще потерять голову и начать делать слишком большие ставки, когда нервы сдают или когда команда, которую вы считали фаворитом, проигрывает. Рано или поздно это приводит к банкротству аккаунта, чего не хотел бы допустить ни один беттер! Ведь никто не делает ставки ради того, чтобы терять деньги, не так ли?
Банкролл-менеджмент важен не только с точки зрения ответственной игры. Его соблюдение гарантирует, что вам не нужно будет постоянно подкидывать денег на свой аккаунт, и у вас будет больше шансов добиться успеха в долгосрочной перспективе.
Рассмотрим простой пример. Выделенная вами сумма на ставки составляет 100 евро, и во время Чемпионата мира вы делаете две ставки по 50 евро на предполагаемых фаворитов встреч. Но ситуация складывается так, что они проигрывают или играют вничью.
Сделав всего две ставки по 50 евро, вы остаетесь без денег. Однако при соблюдении BRM ваши дела будут обстоять совершенно иначе, и в худшем случае вы проиграете шесть евро. Ощутимая разница, не так ли?
Таким образом соблюдение BRM гарантирует и тот факт, что ваш бюджет, выделенный на ставки, будет более устойчив к неожиданным поворотам событий.
Если несколько игр подряд ваши прогнозы сбываются, естественно возникает искушение увеличить ставки. И это совершенно понятно, но и в случае успеха стоит придерживаться правил банкролл-менеджмента, ведь даже если у вас есть отличный импульс, вы проделали фантастическую предварительную работу и кажется, что все звезды сходятся, может случиться так, что мяч попадет в штангу или нападающий не забьет с пары метров в пустые ворота, и ваша ставка проиграет и вся заработанная ранее прибыль как в воду канет.
BRM – одна из самых важных вещей в беттинге, но при этом, наверное, один из самых трудно отслеживаемых элементов. Его важность невозможно переоценить, но как в случае успеха, так и в случае неудачных прогнозов его можно с легкостью игнорировать и увеличить ставки, чтобы побольше выиграть или поскорее вернуть потерянное. Но как говорится в известной поговорке, тише едешь – дальше будешь.
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