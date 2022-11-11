Тщательная предварительная работа – фундамент успешного беттинга

Находить хорошие коэффициенты во многом можно благодаря предварительной работе. Турнирная таблица может говорить одно, а форма, в которой находятся команды в последнее время, травмы, проблемы с карточками и другие моменты – совершенно другое. Так команда, занимающая верхнюю строчку в турнирной таблице, может оказаться аутсайдером, хотя коэффициенты говорят об обратном.

По сути, задача успешного игрока, делающего ставки (беттера), как раз и заключается в том, чтобы видеть дальше коэффициентов. Коэффициент важен только для того, чтобы сделать выгодную ставку. А для того чтобы ставка была выгодной, нужно точно знать, что происходит.

Порой у очень успешных беттеров для этого даже имеются помощники, все до мелочей знающие о тех или иных соревнованиях. Однако Чемпионат мира по футболу, стартующий 20 ноября в Катаре, привлечет к миру ставок множество таких игроков, для которых прогнозирование предстоящих событий не является источником дохода и которые делают ставки просто для того, чтобы повысить градус азарта при просмотре турнира.