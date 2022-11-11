Ориентироваться в мире ставок порой сложно даже опытным игрокам. Однако в преддверии ЧМ по футболу мы решили протянуть руку помощи тем, кто интересуется беттингом, и помочь разобраться как в чтении коэффициентов, так и в других нюансах, необходимых для успешного прогнозирования.
Тщательная предварительная работа – фундамент успешного беттинга
Находить хорошие коэффициенты во многом можно благодаря предварительной работе. Турнирная таблица может говорить одно, а форма, в которой находятся команды в последнее время, травмы, проблемы с карточками и другие моменты – совершенно другое. Так команда, занимающая верхнюю строчку в турнирной таблице, может оказаться аутсайдером, хотя коэффициенты говорят об обратном.
По сути, задача успешного игрока, делающего ставки (беттера), как раз и заключается в том, чтобы видеть дальше коэффициентов. Коэффициент важен только для того, чтобы сделать выгодную ставку. А для того чтобы ставка была выгодной, нужно точно знать, что происходит.
Порой у очень успешных беттеров для этого даже имеются помощники, все до мелочей знающие о тех или иных соревнованиях. Однако Чемпионат мира по футболу, стартующий 20 ноября в Катаре, привлечет к миру ставок множество таких игроков, для которых прогнозирование предстоящих событий не является источником дохода и которые делают ставки просто для того, чтобы повысить градус азарта при просмотре турнира.
Существуют разные возможности для проделывания предварительной работы. Самый простой вариант – следить за публикациями в местных средствах массовой информации или за футбольными масс-медиа в целом. К сборным, получившим путевку на Чемпионат мира, во время турнира будет приковано повышенное внимание, о них будут много писать. Будет несложно узнать, кто из игроков травмирован, чье участие под вопросом или какие шансы у той или иной команды во встрече с очередным соперником.
Однако помимо местных СМИ и международных футбольных порталов, существуют и другие возможности для предварительной работы. Одна из них – хорошо известный фанатам сильнейшей в мире баскетбольной лиги НБА сайт RotoWire, который специализируется на играх в стиле фэнтези и на спортивных прогнозах.
Проделывая предварительную работу и прогнозируя, важно оставаться нейтральным. Да, возможно, вы нашли прекрасный коэффициент, но проделывайте предварительную работу, сохраняя нейтралитет, не выискивайте фрагменты, ни один из которых не противоречит коэффициенту. Необходимо быть открытым и слушать разум, а не сердце, которое уже гребет деньги лопатой.
Также, проделывая предварительную работу, полезно использовать т. н. перевернутую пирамиду: начать с самой простой информации и при желании переходить к как можно более детальной. Перевернутая пирамида дает структуру и гарантирует, что предварительная работа не превратится в винегрет, где вы сначала читаете превью, затем смотрите подробную статистику, возвращаетесь к превью и в заключение ищете, что говорили тренеры и игроки команд на пресс-конференции.
На примере ЧМ по футболу для начала важно знать такие простые вещи, как положение в турнирной таблице, форма игроков в последнее время и тот факт, замешана ли сборная в каких-либо скандалах. Эти знания станут хорошей базой, на которой можно выстраивать свои прогнозы.
Переходя к более детальному анализу, можно на основе различных материалов из Интернета выяснить, например, сколько в среднем голов за матч забивает интересующая вас команда во время пребывания в должности действующего главного тренера, и т. д.
Правда также и то, что зачастую беттеры слишком увлекаются результатами, не уделяя должного внимания самой игре, а смотреть сами встречи тоже важно. Футбол – это игра отдельных моментов, и бывает достаточно 20 сантиметров, чтобы мяч не попал в створ или был отбит вратарем, и вместо счета 2:0 чья-то великолепная игра может закончиться нулевой ничьей.
Иными словами, стоит оценивать и то, каким образом были достигнуты результаты – выиграла ли команда благодаря счастливой случайности или проиграла, сделав 20 ударов по воротам, тогда как противнику хватило одного. В долгосрочной перспективе удачливые команды больше спотыкаются, а те, кто действительно хорошо играет, в конечном итоге забирают свои победы.
К примеру, Manchester United – команда, которая в определенные моменты последнего сезона, играя довольно посредственно, показывала весьма неплохие результаты, но к концу сезона вернулась к результату, соответствующему картине игры.
Если вы хотите быть успешным беттером, то без предварительной работы вам не обойтись. Ее можно проделывать самому или пользоваться платной услугой, однако способности поставщика такой услуги ориентироваться в мире спортивных прогнозов зачастую являются вопросом, на который нет объективного ответа.
В заключение хочется подчеркнуть, что к играм следует относиться непредвзято. Часто игроки, делающие ставки, берут какой-то коэффициент, и начинают усиленно искать факторы в поддержку идеи – и в этом их ошибка. Однако если вы найдете аргументы, предостерегающие вас от ставок, то к ним нужно отнестись со всей серьезностью.
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