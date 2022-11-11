Видео ⟩ Из отеля Viru эвакуировали десятки людей

В пятницу около двух часов дня у отеля Viru в центре Таллинна стояло множество растерянных людей, а рядом находились пожарные машины с мигалками.

«Я не совсем понимаю, что происходит. Должно быть, сработала сигнализация», – заявил мужчина из Финляндии, стоящий перед отелем.

Из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали десятки людей, находившихся в гостинице. Сотрудники отеля в ярко-оранжевых жилетах отводили посетителей от здания. Однако ситуация быстро прояснилась, и уже минут через десять людей пустили обратно в отель.

Сначала пресс-секретарь спасательной службы сообщил, что это сработала автоматическая системы пожарной сигнализации, после чего немедленно приехали спасатели.

Отель Viru. Фото: Lugeja foto

«Пока что другой информации у меня нет. Никогда не знаешь, действительно ли это возгорание. Иногда сигнализация срабатывает из-за испарений, при приготовлении пищи, из-за большого количества пыли», – объяснил пресс-секретарь.

Однако через некоторое время пресс-секретарь подтвердил, что пожара действительно не было. «Выяснилось, что один из этажей ремонтировали и сигнализация сработала из-за пыли».