Фото ⟩ «Это был настоящий ужас»: в Эстонии обнаружена очередная фабрика по разведению кошек

В среду организация MTÜ Cats Help забрала у подпольного заводчика 11 «породистых» кошек. Только четыре из них были взрослыми, остальные – примерно четырехмесячные котята.

«Поскольку хорошим питанием они избалованы не были, кошки по размеру маленькие, шубки у них очень грязные, а лапки испачканы испражнениями. Они жили в грязном помещении с неприятным запахом, где и справляли свою нужду. На выручку нам пришла замечательная ветеринарная клиника Loomakliinik Miki, которая взяла кошек на лечение», – сообщают зоозащитники.

На фотографиях MTÜ Cats Help заснято, как выглядят «породистые кошки», которые по низкой цене продаются на порталах объявлений.

Фото: MTÜ Cats Help

«К сожалению, мы не смогли сделать фотографии того интерьера, в котором содержались кошки, поскольку мы должны были сохранять хорошие отношения с подпольным заводчиком до того момента, пока не была поймана последняя кошка, но можете нам поверить – это был настоящий ужас. Чего стоила только одна удушающая вонь, не говоря уже о самой грязи», – делятся впечатлениями представители MTÜ Cats Help.

Из-за таких ужасных условий жизни у кошек клещи, глисты и другие внутренние паразиты, у некоторых кошек присутствуют признаки воспалительных процессов. Не исключено, что многих кошек придется остричь, чтобы избавить от колтунов и позволить вырасти новой шерсти.