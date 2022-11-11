В ночь на субботу облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер юго-западный и западный, 6-12, на побережье порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха 8-12 градусов тепла.
В субботу ожидаются дождь и сильный ветер
В субботу ожидаются дождь и сильный ветер
Днем облачно с прояснениями. По регионам слабые дожди. Во второй половине дня облачность рассеется, погода без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-12, на побережье порывами до 15-17 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 10-14 градусов тепла.
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