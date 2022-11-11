ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинн прибыла береговая охрана США

«Для нас было большой честью принимать американцев на борту нашего корабля. Это исторический момент – первый визит корабля береговой охраны США в Эстонию за последние 25 лет», – отметил командир тральщика EML Sakala капитан-майор Аннес Бабенко.

Как правило, корабли береговой охраны США курсируют у побережья Южной Америки, где они бояться с наркотрафиком и торговлей людьми. В свою очередь тральщик Sakala чаще всего действует в акватории Балтийского моря, выявляя и уничтожая взрывные устройства, которые остались со времен прежних войн.