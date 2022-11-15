Алексей Яшин ⟩ Страх русскоязычного избирателя – последний козырь центристов

Тем учителям, которым еще долго ждать пенсии, будет предоставлено достаточно времени, чтобы они подтянули языковые навыки. Главное, чтобы школы и местные самоуправления создали благоприятные условия. Будут ли менять квалифицированных педагогов на людей без образования, но со знанием языка? Министерство образования дало однозначный ответ: в приоритете обученные специалисты, которые смогут работать по временному договору, пока не выучат язык на необходимом уровне.

Через полтора года планируется осуществить переход лишь в детских садах и младшей школе. Образовательные учреждения будут нуждаться в сотнях учителей. План Министерства образования не ограничивается увеличением числа мест на педагогических специальностях. На данный момент ресурсы позволяют обеспечить около 450 учебных мест в год. На следующий год планируется выделить 8,6 миллиона евро, что позволит увеличить количество мест примерно на 350. Также министерство планирует готовить больше опорных специалистов и повышать квалификацию имеющихся работников сферы образования, на что будет выделено 12 миллионов евро до 2029 года.