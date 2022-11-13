С первого декабря в Эстонии запрещаются к использованию всесезонные центрально-европейские шины. Выезжать на дороги можно будет только на авто с сезонными шинами, имеющими конкретную маркировку. Несмотря на повышение стоимости услуг, шиномонтажные мастерские предупреждают: очереди будут относительно небольшими только до первого снега.
Зима близко: какие шины выбрать и к чему готовить кошельки?
Близится зимний сезон, и автолюбители волей-неволей задумываются о замене резины на своих автомобилях.
По данным e-Inforegister, в Эстонии зарегистрировано более 175 шиномонтажных фирм. Число индивидуальны предпринимателей и небольших мастерских подсчитать сложно – только в пределах одного Таллинна, согласно картам Google, около сотни шиномонтажных мастерских.
Фирмы, к которым мы обратились, сообщили, что пока очереди на шиномонтаж не большие: ожидание обычно составляет от трех-четырех дней до недели, в день обслуживается от десяти до двадцати автомобилей в одном боксе. Но ситуация может кардинально поменяться уже с первым снегом.
Шипованные и нешипованные зимние шины в Эстонии можно приобрести от 60 евро за штуку, всесезонные для северных стран – от 55 евро за штуку. Уже бывшие в использовании шины можно найти и от 10 евро за штуку, но нужно учитывать износ и прочие риски. Сама работа по установке четырех новых покрышек обойдется автолюбителям в среднем от 40 до 100 евро, в зависимости от типа колес, автомобиля и фирмы.
В среднем цены в разных мастерских на сами шины увеличились на 24–30%, а цены на установку выросли примерно на 20–29% по сравнению с предыдущим годом. Причина тому – рост цен на электричество, а также инфляция.
Тем не менее, игроки рынка считают, что в ближайшее время спрос на их услуги все равно вырастет.
Отношение к ограничениям
Департамент транспорта предупреждает, что использование центрально-европейских всесезонных шин опасно в нашем климате, так как зимой тормозной путь у них больше, а значит, управляемость машиной хуже.
С первого декабря вступают в силу изменения, требующие использования шин с определенным знаком на них: а именно, со значком горы с тремя вершинами и снежинкой.
Несмотря на, казалось бы, наглядное объяснение, в фирме Avelg рассказали, что в последнее время все больше водителей консультируются с мастерами и просят дополнительную информацию относительно покрышек и их свойств.
В компании Rehvistop сообщили, что в итоге большинство клиентов все же использует шины, предназначенные для наших широт. Но для тех, кто не особо разбирается в этом, все же советуют консультироваться с мастером: «Эти три вершины не дают полной картины. Многие южно-европейские шины также имеют эту маркировку».
Представитель мастерской Pehvid pluss еще раз напомнил, что, несмотря на высокий спрос на всесезонные шины, они не подходят для нашего климата из-за качества резины. Он порекомендовал для скользких зимних дорог брать шипованные шины. Можно взять и всесезонные шины для северных стран, но при вождении следует учитывать, что их тормозной путь все равно больше, чем у шипованных.