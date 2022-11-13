Зима близко: какие шины выбрать и к чему готовить кошельки?

Близится зимний сезон, и автолюбители волей-неволей задумываются о замене резины на своих автомобилях.

По данным e-Inforegister, в Эстонии зарегистрировано более 175 шиномонтажных фирм. Число индивидуальны предпринимателей и небольших мастерских подсчитать сложно – только в пределах одного Таллинна, согласно картам Google, около сотни шиномонтажных мастерских.

Фирмы, к которым мы обратились, сообщили, что пока очереди на шиномонтаж не большие: ожидание обычно составляет от трех-четырех дней до недели, в день обслуживается от десяти до двадцати автомобилей в одном боксе. Но ситуация может кардинально поменяться уже с первым снегом.

Шипованные и нешипованные зимние шины в Эстонии можно приобрести от 60 евро за штуку, всесезонные для северных стран – от 55 евро за штуку. Уже бывшие в использовании шины можно найти и от 10 евро за штуку, но нужно учитывать износ и прочие риски. Сама работа по установке четырех новых покрышек обойдется автолюбителям в среднем от 40 до 100 евро, в зависимости от типа колес, автомобиля и фирмы.

В среднем цены в разных мастерских на сами шины увеличились на 24–30%, а цены на установку выросли примерно на 20–29% по сравнению с предыдущим годом. Причина тому – рост цен на электричество, а также инфляция.

Тем не менее, игроки рынка считают, что в ближайшее время спрос на их услуги все равно вырастет.

Отношение к ограничениям