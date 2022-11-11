Таллинн планирует на несколько месяцев закрыть бульвар Рявала

Член правления Союза строительства инфраструктуры и руководитель компании по строительству инфраструктуры Verston Вейко Вескимяэ предложил провести в Таллинне эксперимент: временно закрыть полосы движения бульвара Рявала, чтобы проанализировать, как повлияет закрытие полос на снижение количества автомобилей, а также на поведение людей и их восприимчивость к изменениям в городском пространстве.

Участники дебатов также обсудили улицу Рейди. Архитектор и городской планировщик Тынис Сави счел, что набережная достойна восхищения, но все же не является лучшим образцом особенно удачного городского пространства: она слишком монофункциональна и не продумана до мелочей. Однако тартуский городской архитектор Тынис Арьюс похвалил проект дороги Рейди за то, что в нем так много внимания уделяется общественному пространству.