В пятницу на конференции по концепции дорожной сети руководитель Таллиннского стратегического центра Райдо Рооп заявил Эстонской ассоциации строительства инфраструктуры, что в следующем году бульвар Рявала попробуют закрыть на несколько месяцев.
Таллинн планирует на несколько месяцев закрыть бульвар Рявала
Член правления Союза строительства инфраструктуры и руководитель компании по строительству инфраструктуры Verston Вейко Вескимяэ предложил провести в Таллинне эксперимент: временно закрыть полосы движения бульвара Рявала, чтобы проанализировать, как повлияет закрытие полос на снижение количества автомобилей, а также на поведение людей и их восприимчивость к изменениям в городском пространстве.
Участники дебатов также обсудили улицу Рейди. Архитектор и городской планировщик Тынис Сави счел, что набережная достойна восхищения, но все же не является лучшим образцом особенно удачного городского пространства: она слишком монофункциональна и не продумана до мелочей. Однако тартуский городской архитектор Тынис Арьюс похвалил проект дороги Рейди за то, что в нем так много внимания уделяется общественному пространству.
Рооп сказал, что прошелся по улице Рейди с голландским экспертом, который указал на множество мелких ошибок. Тем не менее, Рооп считает улицу Рейди шагом в правильном направлении. «Трудно предполагать, что улица сразу будет идеальной. Я бы рассматривал улицу Рейди как положительный пример, от которого можно двигаться дальше», – добавил он.