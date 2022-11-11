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Таллинн планирует на несколько месяцев закрыть бульвар Рявала

BNS
Таллинн планирует на несколько месяцев закрыть бульвар Рявала
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Бывший министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс на бульваре Рявала.
Бывший министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс на бульваре Рявала. Фото: Taavi Sepp

В пятницу на конференции по концепции дорожной сети руководитель Таллиннского стратегического центра Райдо Рооп заявил Эстонской ассоциации строительства инфраструктуры, что в следующем году бульвар Рявала попробуют закрыть на несколько месяцев.

Член правления Союза строительства инфраструктуры и руководитель компании по строительству инфраструктуры Verston Вейко Вескимяэ предложил провести в Таллинне эксперимент: временно закрыть полосы движения бульвара Рявала, чтобы проанализировать, как повлияет закрытие полос на снижение количества автомобилей, а также на поведение людей и их восприимчивость к изменениям в городском пространстве.

Участники дебатов также обсудили улицу Рейди. Архитектор и городской планировщик Тынис Сави счел, что набережная достойна восхищения, но все же не является лучшим образцом особенно удачного городского пространства: она слишком монофункциональна и не продумана до мелочей. Однако тартуский городской архитектор Тынис Арьюс похвалил проект дороги Рейди за то, что в нем так много внимания уделяется общественному пространству.

Рооп сказал, что прошелся по улице Рейди с голландским экспертом, который указал на множество мелких ошибок. Тем не менее, Рооп считает улицу Рейди шагом в правильном направлении. «Трудно предполагать, что улица сразу будет идеальной. Я бы рассматривал улицу Рейди как положительный пример, от которого можно двигаться дальше», – добавил он.

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