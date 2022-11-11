Министр культуры: одними требованиями языковую проблему в Эстонии не решить

По словам Хартман, она предлагает вместо реализации предложения министра юстиции обязать кандидата в депутаты собрания местного самоуправления представить самооценку, подтверждающую, что он может выполнять обязанности члена местного собрания на эстонском языке. Для этого, по словам министра, необходимо дополнить статью 33 Закона о выборах в собрания местного самоуправления.

«Применение эстонского языка как рабочего языка должно быть гарантировано в каждом самоуправлении. А предложение министра юстиции требовать от кандидата в депутаты местного самоуправления знания эстонского языка на уровне B1 не предлагает решения, которое способствовало бы изучению и усвоению эстонского языка», – сказала министр культуры.

Она полностью поддерживает мнение, что члены местного собрания должны владеть эстонским языком на уровне, позволяющем участвовать в заседаниях и, по сути, работать с текстами, вытекающими из обязанностей члена совета. «Однако требование языкового уровня, предложенного министром юстиции, и подтверждение его документом является, во-первых, противозаконным, поскольку ставит в неравное положение претендентов эстонской и других национальностей, а с другой стороны, уровень B1 является недостаточным для обеспечения бесперебойной работы на эстонском языке», – сказала Хартман.

Кроме того, по его словам, необходимо обеспечить достаточное изучение языка для всех желающих. «Конечно, мы должны организовать курсы профессионального языка для членов совета, если они того пожелают, и сделать все, чтобы люди, желающие выучить эстонский язык, могли это сделать. В настоящее время спрос на изучение эстонского языка продолжает превышать предложение. Вместо политики запретов мы должны предложить решения, способные обеспечить наличие достаточного количества учителей эстонского языка и языковых курсов и возможностей для языковой практики по всей Эстонии», – сказала министр культуры.